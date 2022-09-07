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石門水庫颱風進帳大增5200噸 北水局：10月前供水穩定
軒嵐諾颱風過境帶來雨量，石門水庫集水區降雨豐沛至今天上午11時，石門水庫持續入流，水位達244.96公尺，接近245公尺滿水位，蓄水量達2.05億噸，蓄水率99.83%，水利署北區水資源局表示，這次颱風石門水庫進帳5200萬噸，預估至10月底前供水穩定。
軒嵐諾颱風過境之後，石門水庫集水區至今仍有少量降雨，今天上午水庫入流量仍達160至200立方公尺，水庫蓄水量達2.05億噸、接近滿水位，連日進行排洪、發電操作，北水局副局長郭耀程表示，基於安全考量，水庫接近滿水位會持續排洪、發電操作，控制水位，以維持水庫滿水位、穩定供水。
軒嵐諾颱風期間，阿姆坪防淤隧道首正式啟用，在這次颱風操作沖淤排出20萬立方公尺泥砂量，降低颱風帶來泥砂量淤積，首度操作成效良好。
北區水資局表示，軒嵐諾風帶來石門水庫豐沛雨量，至今仍有160至200立方公尺入流量，持續接近滿水位，利用排洪、發電操作放水量，控制水位，預估至10月前，維持穩定供水無虞。
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