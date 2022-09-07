新北中秋3天連假活動多 不想塞車、交通管制看這裡

中秋連假期間，新北市舉辦「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀」、「2022新北萬里蟹」、「2022福隆國際沙雕藝術季」等活動，新北市警局交通大隊提醒民眾前往行經台2線北海岸及東北角路段，要注意相關活動資訊及交通管制和停車場規畫，節省旅途時間不塞車。

2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀活動，在今年9月9日、11日、18日、25日每晚8時施放煙火約10分鐘，並結合每晚7時至9時30分，每隔30分鐘的水舞秀表演，每場次活動參與人數預估約2萬人以上，警方呼籲多利用淡海輕軌、接駁車等大眾運輸工具前往，為維護交通秩序。

淡水區中正路2段51巷的漁人碼頭港區停車場第一出入口，自下午4時30分起管制車輛進入，統一改道中正路2段、觀海路至港區停車場第二出入口進出，可停放小型車約500輛，滿場後車輛依序停放觀海路、沙崙海水浴場前及中正路2段、濱海路3段等處，散場則配合現場管制人員引導由觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開。

2022新北萬里蟹活動自今年9月9日至11月27日每周休與例假日於龜吼及野柳漁港舉行，將吸引眾多饕客前往採買，港區道路均採單行通行管制，請配合現場交管人員指揮並減速慢行，且龜吼漁港今年新增海角街翡翠灣停車場，可容納小型車約141輛，請多加利用。

2022福隆國際沙雕藝術季假貢寮區福隆海水浴場展出至今年10月10日，今年以「霹靂傳奇 掌中天下」為沙雕主題，現場打造36座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲經典人物，並結合市集、音樂、美食攤位等活動，假日遊客前往行經該路段請減速慢行。

今年中秋節連假在國道僅國道5號石碇及坪林交流道於9月9日、10日每天凌晨0時至中午12時實施南向「入口匝道封閉管制措施」，用路人若想避開管制時段或提早出發，可選擇台2線北宜公路做為替代道路。