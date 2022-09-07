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雪隧七彩情境燈恐誘發癲癇？ 高公局回應了

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供

為了防止雪隧疲勞駕駛，高公局在隧道內雙向照明內部區各規畫1處（南向約16.1K、北向約27.2K）試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色，預計中秋連假首日正式啟亮。

不過雪隧試辦情境彩色燈具的消息傳出後，立刻引發民眾討論，不少民眾質疑，彩色燈光感覺愈看愈頭暈，也有民眾擔憂，燈光好催眠，會不會開到想吐。

此外，也有癲癇患者的家屬質疑，七彩燈光恐誘發癲癇發作，若有癲癇或偏頭痛病史者，應該避免經過雪隧，否則當車速達到某個區間時，卻被燈光誘發發作，無論是不是在駕駛座上，都可能導致無法控制車輛。

對此，高公局表示，確實有接獲相關團體反映恐誘發癲癇，盡管上網查都沒有類似案例，但仍會持續和相關團體聯繫，看有沒有更進一步地做證資料，另也會持續觀察彩色燈具的效果。

高公局表示，當初在設計時，確實曾擔心會不會有炫光、暈眩等問題，但其實有設置彩色燈具的路短僅短短100公尺，以雪隧最高限速90公里來開，大概兩三秒就過去了，實際開車時，視覺雖然會感覺有不同顏色，但還來不及細看就通過，且有五種情境輪流播放，不一定會看到七彩顏色。

高公局表示，隧道內設置七彩燈具，在國外，例如挪威等國家也有類似案例，會再持續搜集相關資料，以及國人對彩色燈光的反應，若真的有誘發癲癇可能，會考慮七彩顏色的情境燈不要顯示。

高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內設置情境彩色燈具，預計秋節連假首日點亮，不過如今有癲癇患者的家屬質疑，七彩燈光恐誘發癲癇發作。圖／高公局提供
高公局在雪隧內設置情境彩色燈具，預計秋節連假首日點亮，不過如今有癲癇患者的家屬質疑，七彩燈光恐誘發癲癇發作。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供
高公局在雪隧內雙向照明內部區各規畫1處試辦安裝情境彩色燈具，每小時轉換一次，燈光顏色包括綠色、湛藍色、金黃色、粉紫色及七彩顏色。圖／高公局提供

癲癇 雪隧

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