七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

南投一名林姓男子日前因為左下腹劇烈疼痛，被家人緊急送往衛福部南投醫院，經醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，研判是腸胃道穿孔，若未及時處置恐影響性命，安排緊急手術，意外發現竟是「透抽」惹的禍。

南投醫院指出，年逾七旬的林姓老翁上周末左下腹突然劇烈疼痛，家人嚇得急忙將他送醫，經急診醫師安排電腦斷層掃描檢查，懷疑是腸胃道穿孔，若沒即時處理恐有感染風險，引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命，因此緊急動刀救治。

南投醫院外科醫師許家榮說，經手術發現，患者的小腸遭到約3公分的透明骨骼刺穿後，破了一個小洞，腸液就從腸道中漏出來，造成廣泛性腹膜炎，評估後立刻移除異物，並修補破裂的腸子，患者術後復原狀況良好，已轉往普通病房觀察。

而林翁術後得知自己的小腸遭到透明骨骼刺穿，與家人回想前幾天飲食，有食用又名中卷、真名鎖管的「透抽」，推測應該是料理的時候沒有把管身的透明骨骼處理乾淨，不慎留下了一小節，且不小心吞下肚所致。