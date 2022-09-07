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開啟高速公路1968 App 秋節連假國道路況一把抓

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
高速公路局特於高速公路1968 App提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，供用路人掌握前方路況。高公局提供
高速公路局特於高速公路1968 App提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，供用路人掌握前方路況。高公局提供

為利民眾於連假期間掌握國道即時路況大小事，交通部高速公路局特於高速公路1968 App提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，供用路人掌握前方路況；此外，配合中秋節連假，亦可更換為中秋節風格背景，歡迎民眾多下載使用及分享。(網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp)

高公局為提供更即時、主動、便利的路況資訊，特建置「旅行時間預測」功能，若欲查詢未來100日內之出發時間，結果即包含出發時間之前一小時及後兩小時內行駛國道的預測時間，亦會建議當日最佳與不建議之出發時間，若未選擇未來日出發時間，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊。

另針對前方路況提供「路況播報」及「路況事件推播」服務，用路人可於行駛高速公路期間開啟「首頁/路況播報」功能，即可收聽前方3公里即時路況，另亦可於「首頁/自訂推播」開啟「路況事件推播(LBS)」，即可於特定範圍內主動接收前方路況，如管制、事故、散落物、壅塞、施工、服務區車位及天候等。

如遇有前方壅塞情形，可進入「首頁/替代道路」單元查詢替代道路旅行時間，評估是否改道。此外，配合中秋節連假，亦可進入「首頁/個人化設定(齒輪圖示)」，更換為中秋節風格背景。

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，中秋節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再八折收費及每日0-5時暫停收費等措施。

中秋節 連假 高速公路 1968

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