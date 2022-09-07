高鐵國慶疏運9/9凌晨開賣！這二類人維持優惠

台灣高鐵因應國慶假期，10月7日至10月11日規劃5天的國慶疏運，加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，國慶疏運維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。高鐵台中站提醒旅客，配合政府防疫指引，旅客進站配合戴口罩、量體溫，乘車全程佩戴口罩。

台灣高鐵說明，國慶疏運購票，請多加利用T Express行動購票App （內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵表示，高鐵國慶疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。