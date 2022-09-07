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高鐵國慶疏運9/9凌晨開賣！這二類人維持優惠
台灣高鐵因應國慶假期，10月7日至10月11日規劃5天的國慶疏運，加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，國慶疏運維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。高鐵台中站提醒旅客，配合政府防疫指引，旅客進站配合戴口罩、量體溫，乘車全程佩戴口罩。
台灣高鐵說明，國慶疏運購票，請多加利用T Express行動購票App （內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。
台灣高鐵表示，高鐵國慶疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
高鐵台中站提醒旅客，目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定；更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。
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