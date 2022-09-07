快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵國慶疏運9/9凌晨開賣！這二類人維持優惠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣高鐵因應國慶疏運加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，圖為高鐵台中站。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵因應國慶疏運加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，圖為高鐵台中站。記者趙容萱／攝影

台灣高鐵因應國慶假期，10月7日至10月11日規劃5天的國慶疏運，加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，國慶疏運維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」。高鐵台中站提醒旅客，配合政府防疫指引，旅客進站配合戴口罩、量體溫，乘車全程佩戴口罩。

台灣高鐵說明，國慶疏運購票，請多加利用T Express行動購票App （內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵表示，高鐵國慶疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵台中站提醒旅客，目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定；更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。

台灣高鐵因應國慶疏運加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，圖為高鐵台中站。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵因應國慶疏運加開101班次列車，並從9月9日凌晨零時起開放購票，圖為高鐵台中站。記者趙容萱／攝影

高鐵 國慶

延伸閱讀

高鐵國慶疏運加開101班次列車 9月9日凌晨起開放購票

台灣高鐵國慶疏運加開101班次列車 周五凌晨起開放購票

國慶大會邀民眾觀禮、限量1000名 即日起開放報名

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

相關新聞

今迎白露、中秋連假天氣大致晴朗 吳德榮：未來10天熱帶擾動跡象

今迎白露，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風影響，各地有局部短暫降雨的機率；山...

台灣高鐵國慶疏運加開101班次列車 周五凌晨起開放購票

台灣高鐵公司為服務國慶假期間旅運需求，台灣高鐵公司說，自10月7日（周五）至10月11日（周二）規畫為期5天的國慶疏運，...

梅花颱風最快明天生成！最新預估路徑出爐 中秋連假注意天氣變化

中秋節有颱風？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，的確可能有颱風，9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正...

白露來了！中秋賞月「天氣還可」 鄭明典：又有一團熱帶雲系發展

今天白露，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，又有一團熱帶雲系發展。中秋節快到了，目前看起來賞月天氣還可，只是多了這團旋轉的雲系，稍微要...

新北、宜蘭、嘉義至高雄6縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北、宜蘭、嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊...

新北中秋3天連假活動多 不想塞車 交通管制看這裡

中秋連假期間，新北市舉辦「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀」、「2022新北萬里蟹」、「2022福隆國際沙雕藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。