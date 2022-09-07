拒男友求婚卻成很多人的阿母 彭蒙惠「因愛啟程」啟航

今年是空中英語教室60周年。「空中英語教室」、「天韻合唱團」與「全民大劇團」合作，製作《The Journey of Love 因愛啟程》，以音樂劇的方式呈現96歲美籍宣教士彭蒙惠老師的生命歷程，年初演出口碑爆棚，卻因疫情只演兩場。《因愛啟程》10月起於台南、花蓮、台中、高雄、台北感動加演。

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）來自美國西雅圖，12歲時決志到中國大陸傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，甚至不顧惜自己的身家性命。一生致力用英語教育及音樂傳揚福音，1962年創立「空中英語教室」，成為華人世界英語教育的必讀教材，成為千萬人的英語老師。

彭蒙惠創辦的「天韻合唱團」也是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，除了活躍在媒體，宣教足跡更遍及五大洲36個國家，使全世界看見台灣。

「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」彭蒙惠一生未婚，奉獻給上帝，「我跟隨上帝帶領我走的路，看起來我捨棄了許多，可是，我得到的，卻是超過我所能想像的；我這一生不後悔」。她在台灣服事70年，雖然沒有自己的孩子，卻成為很多人的媽媽／阿母，影響了許多人的生命。

救世傳播協會董事長洪善群表示，彭蒙惠老師是老闆，卻更像母親、老師與朋友，也是榜樣， 「她就像很多人的媽媽，成為很多人的祝福」。

天韻合唱團副團長暨《The Journey of Love因愛啟程》音樂總監王玫指出，音樂劇的所有音樂是整個天韻團隊一同創作的，跟著彭蒙惠的生命歷程會轉變不同的風格，有原住民風、台式搖滾風、詠嘆調，甚至是迪士尼的華麗遊行、歡樂慶典的音樂風格，也有讓人聽到就忍不住想跳舞的輕快曲風。

音樂劇另一個感人的場景就是愛情，也是蕭文凱創作的「愛的約定」。彭蒙惠當時的男朋友羅以在花蓮跟她求婚，希望她能一起回美國。但彭蒙惠卻拒絕了，因為她已跟耶穌有約，要留在台灣傳福音。王玫指出，這首歌雖然是用拉丁風、海邊度假的風格來呈現美好的愛情，但更凸顯為了使命要拒絕愛情的衝突感。

●「因愛啟程」精彩片段