迎接中秋連假檔期 高雄旅宿訂房率達七成以上

中央國旅補助優惠推出後，今年暑假高雄旅宿訂房率佳，國旅補助預計在9月8日結束，觀光旅宿紛紛推出優惠搶攻最後一波商機。高市觀光局說，這波中秋連假，不少飯店推出住房或烤肉優惠，初估約有七至八成訂房率，歡迎大家繼續出遊高雄。

在國旅助攻與高市府加碼補貼下，高雄七、八月120萬住宿人次，創造超過24億觀光產值。暑假過後，9月在愛河及田寮月世界有熱氣球繫留體驗及光影展演，10月則有台灣設計展、城市森活節及海線潮旅行，12月推寶來溫泉活動。

國旅補助優惠已近尾聲，飯店業持續推出優惠搶攻中秋連假商機。高市觀光局指出，高雄國賓大飯店9月1至9月30日，周日至周四一次訂2間或1間連住兩晚豪華港景客房，兩床優惠4998元 (不含早餐)；漢來大飯店在中秋節連假三天入住全新客房，贈文藝復興精美小禮， 9月11當天入住者免費升等「港景精緻雙人客房」。

寒軒國際大飯店恰逢周年慶，9月1至9月30二人同行只要3333元，享受全景房三面落地窗，一覽高雄港灣市景。花季渡假飯店中秋住房專案在9月10日至11日，提供巧月套房或同等級套房住宿1晚，依消費人數提供早餐及2022樂來月圓BBQ中秋饗宴。