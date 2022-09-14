承諾永恆的售後服務，才是美好生活的最強保固

新世代的居家廚衛以智能平台整合專業售後服務，QR Code輕鬆一掃服務沒煩惱。 圖／台灣櫻花 提供

疫情以來，宅在家的時間變多，不少人愛上自煮、享受淨水、樂在沐浴。有了高品質居家廚衛，長時間在家也能放鬆享受生活。而美好生活的後盾，就是家中的廚衛安全。市面上的產品多半皆有售後保固，其中台灣櫻花推出的「SAKURA i Care」，讓消費者購買產品時，同時擁有永久免費的專業服務，堅持守護消費者的美好使用體驗，才是家家戶戶最放心的選擇！

洗澡沐浴是人們每天的需求，熱水器365天日日上工，產品使用順暢度的重要性不言而喻。想像一下冷冷的冬天，萬一熱水器鬧脾氣，洗澡水忽冷忽熱，等著洗澡的一家老小如何是好？加上有些民眾冬天習慣把門窗緊閉，導致空氣不流通，熱水器若安裝不當、廢氣無法順利排出，就會發生一氧化碳中毒意外。

熱水器要裝置在戶外通風良好處，還必須定期安檢才能長久安心使用。 圖／台灣櫻花 提供

台灣櫻花致力於製造優質產品，除了產品本身以外，也希望能讓消費者擁有美好的使用體驗。以熱水器來說，每台熱水器都擁有SAKURA i Care永久免費的熱水器送安檢服務，專業安裝、精準複檢，到府檢查不用再付額外的費用。SAKURA i Care守護家庭的每一位成員，確保熱水器使用安全無虞、順暢運作讓供水熱力不減，安心享受溫暖的每一天。

SAKURA i Care五大永久免費服務除了熱水器送安檢，還有除油煙機油網免費送到家，使吸力永保強勁；廚房健檢細膩專業，持續創造安心美味；淨水器水質健檢一把抓，永保高標準飲水品質；加上家居空間健檢更新規劃，創造全方位的專業守護。若產品使用上有疑問，也能透過全年無休的客服電話諮詢，不怕找不到人，創造消費者日常使用的安心保證。

SAKURA i Care運用智能平台整合，對消費者承諾「時刻在乎 永恆守護」。 圖／台灣櫻花 提供

而每回需要電器售後服務，四處翻找電話資訊的窘境是許多家庭共有的經驗，SAKURA i Care也提供智能平台方便消費者使用，掃描產品QR Code輕鬆上傳產品履歷、一指預約健檢服務，除了以「時刻在乎 永恆守護」的堅定承諾讓全家放心，也大大提升居家生活便利感。

做為台灣廚衛領導品牌，櫻花提供熱水器、瓦斯爐、淨水器、除油煙機等單品，以及客製整體廚房與居家空間等多樣服務，能深耕台灣市場、受到民眾信任的首要關鍵就是品牌對高品質的要求。

高品質的產品加上 SAKURA i Care，讓生活質感和好感度再升級。廣大消費族群的口碑肯定，都是SAKURA i Care「時刻在乎 永恆守護」、使美好常駐生活的最好見證！

SAKURA i Care:https://www.sakura.com.tw/service