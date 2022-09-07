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一張圖看懂中秋節連假天氣 周六晚間起變天

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中秋連假周五至周六白天全台會是多雲到晴，南部東半部零星陣雨，午後中南部局部雷雨；周六晚間至下周二則會吹東北風，屆時北部及東半部就會有局部雨勢，午後中南部也回有局部雷雨。圖／氣象局提供
中秋連假周五至周六白天全台會是多雲到晴，南部東半部零星陣雨，午後中南部局部雷雨；周六晚間至下周二則會吹東北風，屆時北部及東半部就會有局部雨勢，午後中南部也回有局部雷雨。圖／氣象局提供

中秋連假將於本周五至周日到來，中央氣象局今天發布未來天氣趨勢，在中秋連假的部分，周五至周六白天全台會是多雲到晴，南部東半部零星陣雨，午後中南部局部雷雨；周六晚間至下周二則會吹東北風，屆時北部及東半部就會有局部雨勢，午後中南部也回有局部雷雨。

天氣風險管理公司總經理彭啟明則說，中秋連假三天的天氣尚稱穩定，北部東半部雲量會略多，對賞月來說，應該是雲伴月或雲遮月的情形。

氣象局也說，今日微弱東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；水氣仍多，台灣各地及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，馬祖為多雲到晴；南部地區及中部、東部、東南部山區有局部大雨發生的機率。

明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。明日新竹至彰化、恆春半島沿海地區及澎湖將有較強陣風。

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