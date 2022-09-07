中秋連假國5恐塞16小時 1968App推旅行時間預測

中秋連假將屆，高公局預估連假前一天，也就是明天國道就會開始出現車流，9日周五雙向車流達最高峰，預估會有117百萬車公里，為平日的1.3倍，國道5號車流量則是平日的五倍，預估凌晨5時就會出現車潮，一路塞車到下午4時才緩解，至少會塞上16個小時。

高公局預估，中秋節當天，國5南向車流為平日的5倍，將從上午6時塞到下午3時；北向車流則是平日的7倍，車潮將在上午11時湧現，一直到午夜12時才緩解。收假日，國5則是從上午9時，一直到晚間8時，都可能出現車多擁擠的狀況。

為方便民眾掌握國道即時路況大小事，高速公路局表示，高速公路1968 App有提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，歡迎民眾多下載使用及分享。

高公局表示，「旅行時間預測」功能可查詢未來100日內出發時間，結果即包含出發時間之前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間，亦會建議當日最佳與不建議之出發時間，若未選擇未來日出發時間，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊。

此外，還針對前方路況提供「路況播報」及「路況事件推播」服務，用路人可於行駛高速公路期間開啟「首頁／路況播報」功能，即可收聽前方3公里即時路況，另亦可於「首頁/自訂推播」開啟「路況事件推播(LBS)」，即可於特定範圍內主動接收前方路況，如管制、事故、散落物、壅塞、施工、服務區車位及天候等；如遇有前方壅塞情形，可進入「首頁／替代道路」單元查詢替代道路旅行時間，評估是否改道。