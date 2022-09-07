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中秋吃健康 營養師藥師提醒有些藥服用期間不可併吃柚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院營養師許啟松建議，慢性病患者維持平日的飲食控制，才能避免相關心血管疾病。圖／衛福部豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院營養師許啟松建議，慢性病患者維持平日的飲食控制，才能避免相關心血管疾病。圖／衛福部豐原醫院提供

中秋節常吃的月餅和柚子，對有些慢性病患者要注意吃的時間和量，衛福部豐原醫院營養師和藥師提醒，藥要吃的平安，餅要吃的健康。

住豐原區70歲王姓男子，患有糖尿病、高血壓、高脂血症三高病史，平常控制良好，最近因為中秋節將近，家中有許多親朋好友送中秋禮品，他多吃一些月餅，上周回醫院測量血糖和血脂都偏高，他又聽鄰居說，吃柚子會造成不良的藥物交互作用，害怕的連家人準備的柚子都不敢吃。

豐原醫院營養師許啓松會診後，提供王男飲食建議，月餅熱量偏高，一個小月餅就將近200大卡，含醣量約30公克，如果王男當點心吃的話，正餐就應該要少吃半碗飯；一個廣式月餅可能超過800大卡，建議他可以切開和家人、朋友分著吃，避免攝取過多熱量。

營養師也提醒王男，中秋節如果家裡有烤肉，為避免攝取過多肉類，烤肉時可以搭配時令蔬菜一起烤，如：茭白筍、青椒、絲瓜等蔬菜，增加纖維質的攝取量；肉類可選擇帶骨肉類，避免攝取過多含飽和脂肪肉類；烤焦的肉不要吃，因為含有大量的致癌物質，烤肉不要塗抹太多烤肉醬，以免攝入過多鹽份；飲料可選用白開水或無糖飲料，避免飲用含糖飲料。

柚子的部份，藥師陳佳瑜表示，柚子與葡萄柚皆為具有呋喃香豆素類等之相似成分，會有抑制代謝酶(CYP3A4)活性和抑制P-醣蛋白的作用，容易影響藥物代謝產生交互作用，若病人長期用藥含有鈣離子阻斷劑類的降壓藥、Statin類的降膽固醇藥物、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑或抗癲癇藥物等，及確診新冠肺炎服用抗病毒藥Paxlovid的病人，建議服藥期間不可併用柚子或葡萄柚。

衛生福利部豐原醫院營養師許啟松建議，慢性病患者維持平日的飲食控制，才能避免相關心血管疾病。圖／衛福部豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院營養師許啟松建議，慢性病患者維持平日的飲食控制，才能避免相關心血管疾病。圖／衛福部豐原醫院提供

中秋節 月餅 烤肉

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