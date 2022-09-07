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雪隧車流量大時試辦「情境彩色燈」投射 民眾笑稱：開趴？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱要「開趴」嗎？圖為秋天情境。圖／高公局提供
雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱要「開趴」嗎？圖為秋天情境。圖／高公局提供

國內最長的國5雪山隧道將首度出現彩色霓虹燈光，高公局為了優化照明及減少駕駛疲勞，在入口段設置10種模式的動靜態「情境彩色燈」，調整色彩模式投射在隧道壁，每小時變換1次，營造不同行車氣圍使隧道更富變化性，預計從中秋節連假開始實施。

情境彩色燈光用於車流量較大時，中秋節連假試辦3天，南下路段從清晨5點啟動彩色情境燈光，連續亮10個小時時；北上路段是上午10點開始，連續亮10個小時。5種不同顏色的情境燈光，分成動靜態模式，每種模式各亮1小時，這也是國內公路長隧道第一次出現如此豐富的情境燈光變化。

不過用路人對此反應不一，林岳賢表示，燈光美是美，但是會干擾駕駛的人視線，分心開車造成危害安全；不過，也有年輕人大讚「好酷喔」，以後開車進入雪隧，有「開趴」感覺，中秋節可以衝雪隧。

高公局表示，考量雪山隧道環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，所以實施情境燈投射，未來用路人開車進入雪隧南下及北上的入口後，在距離隧道入口處約1公里就可以看到，隧道頂部及兩側出現長達約100公尺的光影變化。

四季變化概念進行設計規劃，例如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，增加駕駛者舒適感，有助於行車安全性。情境彩色燈光將於今年中秋節連假正式啟亮。

針對內路人的不同反應，高公局坪林行控中心表示，中秋節先試辦，將會收集各方意見後再做調整。

雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱是要「開趴」嗎？圖為春天情境。圖／高公局提供
雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱是要「開趴」嗎？圖為春天情境。圖／高公局提供
雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱是要「開趴」嗎，圖為假日情境。圖／高公局提供
雪隧試辦10種情境模式彩色燈投射，民眾笑稱是要「開趴」嗎，圖為假日情境。圖／高公局提供

中秋節 雪隧 連假

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