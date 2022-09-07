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咳嗽不止以為感冒 原來是氣喘作祟

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師沈資益表示，可藉由負壓呼吸機的幫助，緩解呼吸不順症狀。圖／聖馬爾定醫院提供
醫師沈資益表示，可藉由負壓呼吸機的幫助，緩解呼吸不順症狀。圖／聖馬爾定醫院提供

嘉義市有名從事新娘秘書工作的30歲林小姐連續10多日咳嗽不止，影響生活與工作，以為是感冒一直沒好，跑了幾家診所還是沒有改善，到天主教聖馬爾定醫院檢查後發現原來是嚴重氣喘所引起。胸腔內科醫師沈資益表示，氣喘是支氣管的過敏病症，與氣候、氣溫、體質有關，如果夜咳持續超過2周以上，應該到醫院做進一步檢查。

聖馬爾定醫院呼吸治療中心主任暨胸腔內科醫師沈資益表示，慢性咳嗽可能原因包括氣喘、鼻涕倒流、胃酸逆流、慢性阻塞性肺病、肺癌，以及其他呼吸道疾病；而氣喘是相當常見的疾病，在台灣氣喘的盛行率大約10～15%，門診常有久咳不癒病人，檢查後才發現是氣喘作祟，可惜很多病人不自知而延誤治療時機。

沈資益提醒，每年入秋之後季節交替，天氣轉趨乾燥，有較多落葉灰塵、花粉、孢子、粉塵等，再加上早晚低溫與溫差變化，都是氣喘的誘發因子。空氣乾燥造成痰比較黏稠，不易咳出；環境汙染物刺激也會讓症狀惡化，應加以防範。

他表示，有些病人的痰塞在氣管末端深處，如果沒有用對方法，只是一味用力咳，反而會越塞越緊更咳不出來，讓原本脆弱的呼吸道更容易受傷，造成惡性循環，建議可以借助藥物，以及改善排痰方式，用「哈痰」取代「咳痰」，將痰從深處帶出。

嚴重慢性咳嗽與呼吸困難，可以接受「肺復原治療室」的個別化課程，由呼吸治療師與醫師指導，搭配吸入水劑，借助拍痰機、負壓治療機等設備，練習呼吸技巧與呼吸復原運動，來改善症狀。

林小姐表示，晚上睡覺時經常感覺胸口悶緊，甚至半夜爬起來咳嗽，每次都要咳半小時以上，嚴重影響生活與工作。即使每天面對結婚喜氣的新人仍是難掩病容。氣喘得到治療後讓她笑逐顏開、恢復以往甜美笑臉。

沈資益表示，氣喘雖然無法完全根治，但是在吸入型抗發炎藥物使用下，配合居住環境塵蟎的防治，仍然可以正常地生活，自由自在做運動。只要持之以恆遵照醫囑用藥，搭配適度運動與健康飲食，不抽菸，遠離誘發因子，調節呼吸，一點都不會影響生活與社交；慢性咳嗽，只要做好清痰與復健，可有效緩解症狀與不適，同樣也會有彩色的人生。

醫師沈資益指導病患使用阻力腳踏車復健。圖／聖馬爾定醫院提供
醫師沈資益指導病患使用阻力腳踏車復健。圖／聖馬爾定醫院提供

氣喘 咳嗽

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