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台灣高鐵國慶疏運加開101班次列車 周五凌晨起開放購票

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵公司國慶疏運期間加開101班次列車。本報資料照片
台灣高鐵公司國慶疏運期間加開101班次列車。本報資料照片

台灣高鐵公司為服務國慶假期間旅運需求，台灣高鐵公司說，自10月7日（周五）至10月11日（周二）規畫為期5天的國慶疏運，期間加開101班次列車（南下47班、北上54班），疏運期間總計提供824班次的旅運服務。各車次列車將自9月9日本周五凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司說，建議旅客多加利用T Express行動購票App （內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，節省寶貴時間。

台灣高鐵公司國慶疏運期間，維持大學生優惠及早鳥優惠，同時適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、20人以上團體及校外教學等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

台灣高鐵公司說，今年國慶煙火將在鄰近嘉義高鐵站的「國立故宮博物院南部院區」進行施放，台灣高鐵也提供多樣化旅遊產品，包括：高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。

配合政府防疫指引，敬請旅客自進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩。目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客遵守規定；更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。

高鐵 國慶

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