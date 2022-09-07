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影／颱風不來成台東珊瑚白化主因 遊客機具也是可能原因
台東縣生態導覽員近期發現，台東杉原灣海水浴場南側潮間帶、亞潮帶珊瑚，都出現白化現象，專家認為天氣太熱，連續2年沒有颱風來襲、海水溫度變高是主因，另人為踩踏或出現新汙染源，也可能造成珊瑚白化。
台東生態導覽員邱冠華長期在台東沿海記錄生態，他表示多數人對台東珊瑚印像，都認為在綠島和蘭嶼，事實上台東本島沿岸，海洋生態也很豐富，像富山、杉原灣南側很多礁岩，海水退潮後，即可看到潮間帶生物多樣性及許多珊瑚。
邱冠華指出，今年5月觀察杉原海水浴場南側礁岩、珊瑚都正常，但上月底發現，潮間帶亞潮代珊瑚，都出現白化現象，立即將珊瑚白化現況告知專家學者，尋求解決方案。
「沒有颱風影響很大！」台東大學生物科學系助理教授段文宏表示，珊瑚白化主要原因是海水溫度太高，一般珊瑚若遭遇28度以上高溫就可能白化，颱風襲台可調解海水溫度，而去年至今沒有颱風襲台，加上夏季持續高溫，珊瑚暴露紫外線高溫環境下，即可能生病白化。
段文宏說，另一個原因是人為對於環境破壞，他發現珊瑚白化周邊海岸，有不少車輛進出，載遊客進入潮間帶遊憩、玩水上摩托車，當遊客進入潮間帶無心踩踏，即可能造成潮間帶生物多樣性被破壞。
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