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胰臟癌擴散肝臟造黃膽 醫手術讓他減痛度最後時光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科醫師許樹湖說，胰臟癌預後普遍不佳，未接受治療者若出現黃疸，平均存活更可能不到半年。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科醫師許樹湖說，胰臟癌預後普遍不佳，未接受治療者若出現黃疸，平均存活更可能不到半年。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名75歲男子腹痛、食慾降低且體重下降，檢查發現罹患胰臟癌，且癌細胞擴散到肝臟，後續又出現阻塞性黃疸。醫療團隊評估後，決採用「膽道金屬雙支架」引流膽汁，術後黃疸指數順利恢復正常值，不僅減緩痛苦，也讓他能維持在清醒狀態，讓家屬感謝不已。

亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科醫師許樹湖說，胰臟癌預後普遍不佳，未接受治療者若出現黃疸，平均存活更可能不到半年，即使可接受手術治療，平均存活時間也僅約一年，最好的處理方法就是早期預防、早期治療，若發現自己或親友突然莫名暴瘦、腹瀉、上腹痛及背痛，或者出現阻塞性黃疸等症狀，都建議盡快就醫，避免症狀惡化。

他說，患者年初突然莫名感到腹部漲痛，加上經常消化不良，家人建議到門診就醫，經抽血發現腫瘤指數高達315 U/ml (正常值應低於37U/ml)，加上又有暴瘦、腹痛、黃疸等症狀，懷疑可能與胰臟癌有關。切片證實為胰臟頭部惡性腫瘤，合併肝臟多處轉移，情況危急。

患者積極抗癌，雖評估不適合手術切除，但仍接受多次化放療及試驗新藥，可惜後續出現嘔吐、敗血症等強烈副作用，效果並不顯著。且肝臟轉移腫瘤不斷腫大，其中有一顆腫瘤就位在肝門區，正好就是左右兩肝及膽道匯流部位，造成膽汁淤積，衍生嚴重阻塞性黃疸併發症，若未適當處置，恐怕會引發敗血症、出血傾向甚至肝腎衰竭。

許樹湖說，經置入肝內膽道金屬雙支架，可引流肝內75%以上膽汁引流量至腸道，所幸過程十分順利，術後患者黃疸指數也恢復到正常值，腹脹也改善，且身上沒有外引流管的累贅，大幅提升生活品質外，住院期間更減少身體不適，同時有效延長治療時間，也讓全家人得以陪伴患者享受最後時光，對於醫療團隊感謝不已。

腫瘤 腹痛

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