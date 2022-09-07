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準備烤肉了？瓦斯罐回收落實4步驟 不能丟垃圾壓縮車

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
高壓空瓶回收四步驟。圖／環保署提供
高壓空瓶回收四步驟。圖／環保署提供

中秋將至，不少民眾準備烤肉過節，環保署表示，若使用卡式瓦斯爐，一定要記得回收瓦斯罐，落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」等四大步驟，才能維護安全。

瓦斯罐是高壓瓶罐的一種，屬於公告應回收容器，瓶內裝的液態燃料若經過擠壓、摩擦，易產生火花造成爆炸，因此回收前應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，不能與垃圾一起丟入壓縮車。

環保署提醒，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如沒有使用完請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。

環保署呼籲，高壓瓶務必做好「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，保障第ㄧ線清潔隊人員及民眾的安全。

環保署 烤肉 防曬

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