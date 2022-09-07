阿里山國際潮牌酒店英迪格酒店年底前開幕 招募員工

彰雲嘉南地區首家國際潮牌酒店「英迪格酒店」，進軍嘉義縣阿里山國家風景區，2019年6月5日在巃頭動土興建酒店，經3年多施工完工，酒店最近向文化觀光局申請飯店執照，招募飯店員工，預定今年底前開幕營運，搶疫後觀光商機。

縣府主辦、部勞動力發展署與原民會共同協辦的「阿里山英迪格酒店徵才招募活動」，定14日在阿里山鄉災害庇護中心 (阿里山公所旁)舉行，有客務部、房務部、餐飲部與其他部門等超過50個職缺，有志加入飯店民眾，可上網預約，招聘當天應試。

英迪格酒店為在地觀光注入新血，創造就業機會，位在阿里山公路58公里，鄰近隙頂二延平步道，距奮起湖20分鐘車程，預計第四季試營運。

英迪格酒店為IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌，員工可享受洲際酒店集團員工福利，飯店提供員工制服、餐廳宿舍，讓同仁擁有安心舒適的工作與休憩環境。