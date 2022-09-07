口腔癌開刀憂留疤？ 北慈「側鼻切開術」保容貌
新北有民眾平時有菸酒及嚼檳榔習慣，後來口腔不適才發現顎部長了腫塊，為口腔鱗狀上皮細胞癌第三期。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，經評估後以「側鼻切開術」順利將癌細胞切除，且咬合能力及外貌都不受影響，呼籲民眾一發現口腔相關症狀就要早期診斷及治療。
52歲的陳小姐平時有抽菸、喝酒、嚼食檳榔的習慣，近日用舌頭頂至上顎會有粗糙顆粒感、講話發音不標準加上吞嚥困難求診，就診時講話含糊不清，經檢查後發現顎部長了約4至5公分的腫塊，切片檢驗診斷為口腔鱗狀上皮細胞癌第三期。
蔡祐任評估，以完整切除並不影響外貌的前提進行「側鼻切開術」，不只將癌細胞順利切除，也保留咬合能力，臉上幾乎看不到傷疤，而陳小姐對於術後容貌更表示滿意。
蔡祐任說明，有別於傳統手術要把下頷口鋸開清除腫瘤，臉部外觀及咬合皆會影響，此次採用側鼻切開術，從臉頰到鼻翼再至人中，搭配經口方式把嘴巴撐到最大的術野，周遭必須留一公分確保腫瘤切除乾淨，同時頸部也會順著脖紋皺摺進行淋巴括清術，最後再跟整形外科跨團隊合作把游離皮瓣補在傷口處，恢復吞嚥能力。
蔡祐任提到，陳小姐深怕會留下疤痕影響容貌，因此延宕手術時間造成腫塊越來越大，這之中醫病溝通非常重要，此次的手術計畫讓病人容貌不會有明顯的縫線、手術痕跡，降低病人的擔憂，接受手術的意願也大幅提升。
蔡祐任指出，口腔癌症狀通常肉眼都看得到，一旦發現可疑病灶就建議及早診斷治療；民眾平時應避免接觸菸酒、檳榔，若有上述習慣則要定期做口腔癌篩檢，早期發現、早點治療，口腔有任何不適，應立即就醫尋求專業診斷，術後更要配合醫師定期回診檢查，才能維護口腔健康。
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