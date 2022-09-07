9歲童打疫苗前發燒、流黃鼻涕 一檢查竟是急性鼻竇炎

國內持續為兒童接種新冠疫苗預防感染，不過一名9歲的阿噹（化名），最近預計接種兒童新冠肺炎疫苗時，體溫量測37.8度，且一早就開始頭痛、近3天也有鼻塞、黃膿鼻涕等症狀，醫師建議暫緩接種，先至門診評估，經小兒科醫師檢查後，診斷為急性細菌性鼻竇炎。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，急性細菌性鼻竇炎常發生在急性上呼吸道感染後、或過敏性鼻炎患者身上。鼻腔及鼻竇黏膜因呼吸道感染、過敏，發炎而腫脹，分泌物增加，一旦鼻竇出口阻塞，分泌物無法排出，細菌就容易滋生，進而引起急性細菌性鼻竇炎。

蘇軏說，急性細菌性鼻竇炎常見症狀，包括鼻塞、黃膿鼻涕、臉部腫脹疼痛、嗅覺異常，部分患者也會合併發燒、頭痛、咳嗽、口臭等。可透過病史、理學檢查及X光片檢查進行鑑別。

蘇軏表示，以這名幼童患者狀況，口腔內有多顆蛀牙及補綴痕跡，喉嚨後壁有鼻涕倒流，敲擊左側顴骨周圍會疼痛，近一步安排Ｘ光片檢查，發現左側上頷竇不透明度增加，診斷為急性細菌性鼻竇炎，給予抗生素治療，並建議在症狀改善後，再安排疫苗接種。

急性細菌性鼻竇炎治療多以藥物緩解症狀，常見藥物有抗組織胺、化痰、止痛藥等，同時須配合10至14天的抗生素療程，並依醫師指示回診以確認治療反應，不可症狀稍有改善便自行停藥，以免治療效果不佳，甚至併發蜂窩性組織炎，嚴重的話會有影響視力的風險。

急性細菌性鼻竇炎患者日常照護建議？蘇軏說，除補充水分外，鼻涕特別濃稠時，會擤鼻涕的孩童盡量把鼻涕排出，3歲以上能配合憋氣和用嘴巴呼吸的孩童，可用洗鼻器進行鼻腔沖洗，或是透過洗澡時的熱蒸氣，加速排除鼻腔中濃稠的分泌物，同時遵照醫囑用藥，緩解身體不適。

蘇軏提醒，過敏性鼻炎患者或是急性上呼吸道感染後，出現黃膿鼻涕、臉部腫脹疼痛等急性細菌性鼻竇炎相關症狀時，應盡早就醫鑑別診斷，降低產生併發症的機率。