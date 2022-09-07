梅花颱風最快明天生成！最新預估路徑出爐 中秋連假注意天氣變化

中秋節有颱風？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，的確可能有颱風，9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正常的事，但還是要看會不會來台灣，至少可以確認中秋連假三天的天氣尚稱穩定，北部、東半部雲量會略多，應該是雲伴月或雲遮月。至少颱風還沒有接近，目前估計是往東海方向前進。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天南北風交會較明顯的位置，已經往台灣海峽南邊移動，東北風還會再稍微增強，中部平地會較昨天穩定，中部的山區到南部地區還是有午後熱對流發展、帶來雷陣雨的機會。

柯聿寧說，目前在東北部海域有個小型的局部低壓環流存在，今天將順著東北風增強接近東半部，可能為北部迎風面、東半部帶來比較明顯的雨勢，外出需要留意。

柯聿寧表示，明天北方有些乾空氣移入，迎風面的降雨將明顯減少，中北部普遍回到晴時多雲的天氣，白天的溫度在日照增多的情況下將會回升一些，不過東北風還是持續影響，早晚降溫的幅度也會比較大，日夜溫差可達7-8度，在穿著上可以多做考量。

柯聿寧說，中南部山區位於背風面，午後仍有熱對流發展條件，有局部雷雨發生機會，類似天氣可維持到周五白天。周五晚間東北風的上游處風速減弱，有些與偏東風交會的情況，使氣流上游的水氣增多，迎風面北海岸到東北部將轉多雲到陰的天氣。

柯聿寧說，目前在關島西北西方約1100公里海面上，有個熱帶擾動正在持續發展當中，日本氣象廳與美國海軍都已經將其升格為熱帶性低氣壓，在明後兩天有機會成為今年第12號颱風梅花。