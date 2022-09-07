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中秋連假天氣大致晴朗 吳德榮：未來10天熱帶擾動跡象

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
明天水氣減少，各地大多晴時多雲。本報資料照片
明天水氣減少，各地大多晴時多雲。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風影響，各地有局部短暫降雨的機率；山區午後對流增強，有較大雨勢。北台灣涼，其他地區氣溫略降。北部22至29度，中部24至32度，南部24至34度，東部23至35度。

他說，明天水氣減少，各地大多晴時多雲；南部有局部短暫陣雨的機率、午後降雨略擴大至嘉義及南投山區。

至於中秋連假天氣，吳德榮表示，周五各地晴時多雲，南部地區及午後中部山區偶有局部短暫降雨的機率。周六各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。周日水氣略增，各地大多仍為多雲時晴，北海岸及午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。

他表示，明天至周日白天氣溫略升，夜涼如水，日夜溫差稍大。下周一、周二東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬皆顯示，台灣東方海面未來十天，雖有熱帶擾動活動的跡象，但由於是在大的季風環流內發展，位置不同，導引氣流不同，故各個模擬路徑，相當分歧，是否擾台？需持續觀察。但共同的結論是熱帶低壓或颱風都來不及影響中秋節的天氣。

今天東北風影響，各地有局部短暫降雨的機率；山區午後對流增強，有較大雨勢。北台灣涼，其他地區氣溫略降。本報資料照片
今天東北風影響，各地有局部短暫降雨的機率；山區午後對流增強，有較大雨勢。北台灣涼，其他地區氣溫略降。本報資料照片

吳德榮 中秋節

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