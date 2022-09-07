中秋連假天氣大致晴朗 吳德榮：未來10天熱帶擾動跡象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風影響，各地有局部短暫降雨的機率；山區午後對流增強，有較大雨勢。北台灣涼，其他地區氣溫略降。北部22至29度，中部24至32度，南部24至34度，東部23至35度。

他說，明天水氣減少，各地大多晴時多雲；南部有局部短暫陣雨的機率、午後降雨略擴大至嘉義及南投山區。

至於中秋連假天氣，吳德榮表示，周五各地晴時多雲，南部地區及午後中部山區偶有局部短暫降雨的機率。周六各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。周日水氣略增，各地大多仍為多雲時晴，北海岸及午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。

他表示，明天至周日白天氣溫略升，夜涼如水，日夜溫差稍大。下周一、周二東北風增強，北部、東北部有局部雨，其他各地多雲時晴。