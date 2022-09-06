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LG ThinQ智慧旅宿計畫前進東部 輕鬆入住享受全套最新美學家電

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG與宜蘭力麗威斯汀展開為期2年的合作，推出「LG ThinQ單臥室泳池別墅」，讓民眾在旅程中真實體驗LG ThinQ極智美好生活。圖／LG提供
LG與宜蘭力麗威斯汀展開為期2年的合作，推出「LG ThinQ單臥室泳池別墅」，讓民眾在旅程中真實體驗LG ThinQ極智美好生活。圖／LG提供

智慧家庭的便利性，用過就回不去，LG電子為了讓更多消費者近距離感受智慧物聯網的魅力，與頂級飯店合作推出「ThinQ Room」，首站選定宜蘭力麗威斯汀度假酒店，打造沉浸式智慧居家生活體驗；而去年與宜蘭知名度假別墅HA House秋推出「ThinQ Home」後廣受外界好評，今年再度與HA House夏合作，導入最新款家電系列，讓旅遊、度假變得更智慧。

LG與宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出LG ThinQ單臥室泳池別墅，此房型為獨棟型態的泳池Villa別墅，設有私人泳池、禪意造景庭院與溫泉湯池。客房內配置多款LG廣受歡迎的智慧家電產品，包括OLED 4K AI語音物聯網電視、PuriCare AeroTower風革機、Styler蒸氣電子衣櫥、InstaView敲敲看門中門冰箱、免曬衣乾衣機、LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器、PuriCare變頻除濕機、NeoChef智慧變頻微波爐與XBOOM 360ﾟ全景聲藍牙音響。旅客入住期間可透過房內所配置的手機，一指啟動或預約家電行程並隨時檢視；不熟悉智慧型手機應用的家庭成員，也可藉由OLED電視Home Dashboard功能或智慧音箱操控，感受LG智慧家電所帶來的極智美好生活。

另外一間「HA House夏」，最大特色則是於2樓房間打造全台首間「Objet Room」，進駐Objet Collection調和美學傢電全新系列產品，包含LG WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection、Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection、LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection以及在1樓廚房也配置了高人氣的InstaView敲敲看門中門冰箱Objet Collection。

HA House夏由德築建設創辦人自宅改建，位於宜蘭三星安農溪畔，為地下1層樓、地上5層樓的空間。除了Objet Collection系列，這次亦導入LG全系列WiFi智慧家電產品，如DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調、PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版、PuriCare AeroTower™風革機與LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機等。在入屋前透過ThinQ App開啟各層DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調，一踏進屋內就能享受沁涼溫度及清新空氣；無線可移動式的XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響以及StanbyME閨密機，更打破以往居住民宿時，須遷就家電產品位置待在單一空間的使用模式，無論是在戶外草皮、泳池邊或是地下一樓的遊戲室，皆能享受影音娛樂。

活動期間預訂入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店「LG ThinQ單臥室泳池別墅」，以及HA House夏「LG ThinQ Home」，即可獲贈LG線上官方商城購物金5,000元（2組優惠序號，每組各2,500元），將完美體驗帶回家。

LG今年再度攜手德築建設「HA House夏」，打造第二間「LG ThinQ Home」，讓出外旅遊也如同在家一樣舒心自在。圖／LG提供
LG今年再度攜手德築建設「HA House夏」，打造第二間「LG ThinQ Home」，讓出外旅遊也如同在家一樣舒心自在。圖／LG提供
Styler蒸氣電子衣櫥設置在Villa臥室內，在旅行中提供最即時的衣物護理，除菌、除臭、除濕，ThinQ一鍵到位。LG變頻除濕機讓旅客即使身處潮濕多雨的宜蘭，也能享受乾爽舒適。圖／LG提供
Styler蒸氣電子衣櫥設置在Villa臥室內，在旅行中提供最即時的衣物護理，除菌、除臭、除濕，ThinQ一鍵到位。LG變頻除濕機讓旅客即使身處潮濕多雨的宜蘭，也能享受乾爽舒適。圖／LG提供
HA House夏特別配置多台StanbyME閨密機，能無線移動自由享受影音娛樂；LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection輕盈的粉彩色與居住空間融合，展現舒適與質感。圖／LG提供
HA House夏特別配置多台StanbyME閨密機，能無線移動自由享受影音娛樂；LG CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection輕盈的粉彩色與居住空間融合，展現舒適與質感。圖／LG提供
ThinQ Home廚房配置全新系列的InstaView敲敲看門中門冰箱Objet Collection，低調沉穩的配色與自然相呼應，不只便利更有生活質感。圖／LG提供
ThinQ Home廚房配置全新系列的InstaView敲敲看門中門冰箱Objet Collection，低調沉穩的配色與自然相呼應，不只便利更有生活質感。圖／LG提供
ThinQ Room有舒適的私人戶外空間，搭配能夠無線使用的XBOOM 360ﾟ全景聲藍牙音響，隨意移動並遠端操控，打造最悠閒的度假氛圍。圖／LG提供
ThinQ Room有舒適的私人戶外空間，搭配能夠無線使用的XBOOM 360ﾟ全景聲藍牙音響，隨意移動並遠端操控，打造最悠閒的度假氛圍。圖／LG提供

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