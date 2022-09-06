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放屁3臭味是警訊！魚腥味+黑便立即求醫 4招可減「排放」

香港01／ 撰文：白兔糖
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

響屁不臭，臭屁不響。雖然任誰都會放屁，但不論是放無臭響屁還是無聲臭屁，都會非常尷尬。不過大家又是否知道如果經常放屁，這其實是透露你的身體可能已經出現問題呢？

台灣中醫師施昀廷最近就在他的Facebook專頁「柴胡中醫不中二」上分享到「你放屁！身體給的重要訊號！」他表示屁事源自由腸道和腸道菌，交互作用產生氣體，再藉由肛門内外括約肌作用而發出屁聲。即使放屁是正常生理現象，若你的屁很臭或經常放屁，甚至又臭又經常放屁，那就代表你的腸胃已經出現問題！

【1】超臭屁——味道又臭又重，並且大便濕黏、肛門灼熱

代表：腸胃濕熱、食物消化不良，飲食過於辛辣或重口味。

【2】經常放屁——放屁頻率高、胃口差，肚子容易脹氣「谷住谷住」

代表：腸胃氣滯或脾胃虛弱，阻礙脾胃消化需要調理恢復。

4招改善放屁問題

【1】改變飲食——少食辛辣食物、含糖飲料及甜食

【2】消滯零食幫助消化——例如麥茶、酸梅湯、山楂餅、八仙果

【3】多做核心運動——可以增進腸胃蠕動，例如瑜伽、皮拉提斯

【4】找專業醫生協助調理

Facebook專頁「翰醫堂中醫診所」亦曾經分享過，雖然放屁是人體的正常現象，但屁味同時也會反映腸胃狀況。如果有以下3種屁味，那就要多加留意啦！

【臭魚腥味】

消化道可能有出血，如果排便是黑色就要立刻就醫做檢查！

【臭鷄蛋味】

吃太多肉類等蛋白質，進食時要注意不過多、不過快、不過急，並要多吃蔬果啊！

【臭腐肉味】

常出現於晚期癌者身上，癌症腫組織糜爛，在體内容易產生難聞的廢氣，通常也會出現嚴重脹氣。

延伸閱讀：

忍屁不放會回流？臭屁不響有科學根據 特別臭可能患大腸癌

易暈、大便黏膩或因身體太濕 有一免費方法比食療更有效

文章授權轉載自《香港01》

中醫 味道 醫師

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