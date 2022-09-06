回響／林務局加強「火環境」判斷 林火救災動員更精準

去年氣候變遷導致大旱，本報報導全台國有林火件數累計九十三件創歷年新高，引發回響，林務局表示，將與專家合作透過不同氣象模式預判林火趨勢，及早提出策略、降低災害風險，此外將加強風向、溫濕度等「火環境」判斷，而不是「一失火就急著派人上山」 ，盼精準部署人力及補給，大幅提升救火效率。

全台林管處共35個工作站，收到林火通報先派人找火場，回報位置後再動員救火，若發生在淺山或產業道路可派水車，但像去年玉山大火連幫浦都快要背不上去，水線又要拉很長，救援吃力。

這兩年都有高山火災，前年花蓮、去年玉山，但高山火災救援不易。林務局表示，將加強火環境的判斷，透過風向、風速、溫度、濕度等資料，分析火會怎麼燒、燒多久、燒多旺，可預先評估火災損害，也牽涉動員人數及救火策略。

林務局舉例，去年玉山大火動員各地救火隊，但大量動員必須補給物資，讓後勤工作更繁重，連帶也導致空勤量能吃緊，因為直升機若載運人力、物資就會壓縮到灌灑時間，專家也認為動員這麼多人不一定可大幅加快救火速度。

「以往是追著火跑，遇到林火就強力動員，人先派出去再說」，林務局指出，經過玉山大火經驗，證明加強掌握林火行為才可提升救火效率，畢竟每處森林樹種、燃料型態、氣候、地形都不同，影響火燒速度跟猛烈程度，「知道往哪裡燒，才知道必須在哪裡做有效阻隔」。

林務局說，去年火災比往年嚴峻，多數都是人為引起，加上遇到大旱就更容易燒起來，為因應氣候變遷，將與學者專家合作，希望藉由不同氣象模式預判林火趨勢，並提出因應方法。例如若降雨可能變少就要加強防火宣導或預先移除枯草，現已有些氣象站可收集局部地區環境數據，若配合大尺度氣候監測將更完整，也有助建立火環境資料。