台人泌尿道上皮癌居全球之冠 醫界：末期復發為常態

台灣癌症時鐘不斷加快，最新國人十大死因統計，癌症蟬聯冠軍之位超過40年。根據最新台灣癌症登記報告顯示，108年就新增了近4千位泌尿上皮癌患者，發生率高居全球之冠。台北榮民總泌尿癌多專科醫療團隊召集人張延驊表示，台灣三成以上的泌尿道上皮癌是「馬兜鈴酸」導致，常含在草藥中被吃下肚，其他成因則有抽菸、環境汙染、化學藥劑等四大因素。

腎盂癌與輸尿管癌，由於患部位於上端泌尿道，因此都被稱為「上泌尿道上皮癌」，台灣每年有將近4千人確診。張延驊表示，台灣人泌尿上皮癌中三成都是腎盂癌與輸尿管癌，遠高於國外一成的比率。

張延驊指出，泌尿道上皮癌成因與環境因子息息相關，有抽菸習慣者將增加2至6倍罹患風險；在重金屬汙染環境生活，在染料印刷等化學工廠長期工作，或服用來路不明含有馬兜鈴酸的草藥都可能會罹患泌尿道上皮癌。

有研究指出，台灣至少三成的泌尿道上皮癌與馬兜鈴酸高度關聯，成為腎功能惡化的重大風險因子。馬兜鈴酸植物過去常遭誤用，被當作減肥藥來使用，造成腎衰竭等疾病，但台灣十幾年前就已全面禁用。張延驊表示，目前從國外進口來的中草藥很容易還是含有馬兜鈴酸，提醒不要購買來路不明的草藥服用。

張延驊說明，在過去泌尿道上皮癌經過手術切除患部後，若未積極追蹤處置，或其他輔助治療介入，常常會以末期形式在一年後就復發，屆時存活時間僅剩8到10個月，大部分不超過一年。

近年免疫療法藥物被廣泛運用在晚期癌症治療上，乳癌、肺癌、腎癌、皮膚癌、食道癌、肝癌等等。張延驊指出，現在逐漸被應用在癌症「術後輔助治療」上，研究數據也顯示，手術後若免疫療法持續介入，每兩周用藥一次，持續一年時間，多數患者的無病存活期可達2年，也降低三成遠端轉移風險。

免疫療法應用在食道癌上的案例，台北榮總藥物治療科醫師洪逸平說明，研究數據看來，泌尿道上皮癌類似，皆可延長約8到10個月的無病存活期。張延驊提醒：「平時生活遠離抽菸、避免吸入有害物質，都能夠降低罹癌風險。若發現無痛性血尿頻繁，應立即前往泌尿科就診。」洪逸平也呼籲：「民眾若打嗝與吞嚥同時出現，或發生吞嚥疼痛等症狀，也應立即尋求胸腔科醫師，進行積極處置。」