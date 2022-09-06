降雨過後2周斑蚊密度大增 落實環境清潔預防登革熱

軒嵐諾颱風為台灣帶來大量雨水，紓解近日吃緊的北部水情。環保署表示，下雨過後，要特別注意居家環境中各式積水容器，避免成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，呼籲民眾加強環境清理，清除孳生源。

環保署表示，今年截至9月5日止，已累計29例登革熱境外移入病例及2例本土病例，已超越去年全年病例，依照國衛院蚊媒傳染病防治研究中心監測，降雨過後2周斑蚊密度會大增，民眾於颱風過後，應立即動手進行社區及居家內外環境孳生源自我檢查，動手將孳生源清除。

環保署說，民眾應「巡視」家戶內外積水容器，「倒掉」積水，「清除」廢容器並分類回收，「刷除」殘留的斑蚊蟲卵，妥善收拾留下的器物或倒置容器。

環保署說，清理環境時，應做好避免蚊蟲叮咬的防蚊措施，例如穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准防蚊液及正確使用環境用藥。

針對居家環境中高風險登革熱病媒蚊陽性容器，例如桶、缸、甕、盆、輪胎及花器等積水容器，若不使用則應清除回收，落實容器減量；如要留用，則應落實「巡、倒、清、刷」，輪胎應打洞排水，避免再次積水孳生病媒蚊，使用中的儲水容器則務必刷洗、加蓋或加掛細網。