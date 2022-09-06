華航力挺防疫英雄 應援1500個暖心餐盒加油打氣
全球疫情逐漸穩定，邊境陸續鬆綁，華航秉持著「取之社會、用之社會」的理念，為感謝防疫英雄們在疫情期間的辛苦付出，委託諾富特飯店精心製作了1500個「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄；今天（6日）也前往台北市聯合醫院仁愛院區，感謝醫護人員在世界最艱困的時刻仍然堅守崗位，齊心對抗病毒，守護全民健康。
中華航空表示，本次力挺防疫英雄公益活動，應援逾1500個「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄，包含衛福部立桃園醫院、聯新國際醫院、台北市立聯合醫院仁愛院區、長庚醫院及天晟醫院等醫療院所與桃園機場疾管署北區運轉中心、航空警察局、防疫計程車隊及良福保全等國境單位，也在此向全台的防疫英雄致上最高的敬意。
華航指出，此次應援之「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成，「鎮江醋肉排」選用肥瘦相間的豬肉排，運用鎮江香醋和美極醬油完美比例調製的秘醬，大火燒製鑊氣逼人，外脆內嫩；另外一道主菜「X.O.醬雞球」則使用主廚特製X.O.醬爆炒，再加入特製辣椒油，手工文火炒製1.5小時，鹹香夠味、肉質柔軟、肉汁豐厚，期望能用精心製作的美食佳餚慰勞防疫英雄們。
除了提供應援雙主菜餐盒供防疫英雄享用，台北諾富特華航桃園機場飯店也特別推出餐飲優惠活動，9月底前出示醫護工作證或防疫計程車駕駛證明，即可享有品坊西餐廳第二人半價，味坊中餐廳八折優惠。
華航長期推動 ESG 永續作為，也響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。
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