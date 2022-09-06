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中秋連假到來 新北推交通資訊懶人包

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局推出「中秋交通資訊懶人包」，提供新北市境內國道及市區道路、景點即時交通資訊。圖／新北市交通局提供
新北市交通局推出「中秋交通資訊懶人包」，提供新北市境內國道及市區道路、景點即時交通資訊。圖／新北市交通局提供

中秋節3天連續假期（9月9日至9月11日）即將到來，新北市交通局預估連假將湧現返鄉及出遊車潮，推出「中秋交通資訊懶人包」，提供新北市境內國道及市區道路、景點即時交通資訊，讓民眾預先規劃行程並彈性調整路線。

交通局交通安全科長林碧芬表示，「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂­煙火展演」將於9日及11日晚上8點在淡水漁人碼頭施放；淡水漁人碼頭周邊將實施交通管制，請民眾多利用捷運淡水線轉乘紅26公車，或是搭乘淡海輕軌到漁人碼頭站下車。

交通局指出，連假期間歡迎民眾多多利用「有緣新北~公車5元走透透」的30條行經觀光旅遊景點路線的公車，刷悠遊卡、一卡通等電子票證每段票只要5元，就可以暢遊新北；路線及班次時間等相關資訊可以查看大台北公車網站的「有緣新北」專區。

交通局提到，國道部分，高公局為加速主線南下返鄉及出遊車流順暢，9月9日至11日的半夜0時至清晨5時國道全線雙向全面暫停收費；9月9日及10日的0時至中午12時，國道5號石碇及坪林交流道南向入口實施匝道封閉管制措施，請改駛106乙及台9線；建議出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況，盡量避開尖峰時段。

交通局呼籲，請多利用大眾運輸工具或透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，查詢即時路況、即時影像、停車場空位數及YouBike站位可借車數量等即時交通訊息，避開塞車，快樂出遊。

漁人碼頭 國道

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