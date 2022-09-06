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卡通人物躍上文旦柚 眼科醫師巧手彩繪療癒病童

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣為恭紀念醫院眼科主任林淑芳擅長素描、油畫，常在中秋節期間把卡通人物畫在柚子上，分送病童舒緩緊張情緒，她說，繪畫可以靜心，也能運用在病歷紀錄呈現得更精確。

為恭紀念醫院6月底宣布與中國醫藥大學策略聯盟，原任中醫大新竹附設醫院眼科主治醫師的林淑芳，被延攬至為恭醫院接任眼科主任，延續過去幾年慣例，她在中秋節期間，總會分送彩文旦柚給醫護同事和病患，讓醫院增添過節溫馨氣氛。

林淑芳今天透過新聞稿表示，在柚子皮上作畫已是近幾年中秋節的習慣，偶爾在診間信手拈來，為病童現場手繪指定圖案，從kitty、snoopy畫到「汪汪隊」、「鬼滅之刃」等卡通主角，到最近幾年成立的新竹攻城獅球隊圖案及艾莎公主等，「看小朋友捧著小柚子的笑臉，相信心靈也能獲得療癒，自身病痛也舒緩許多」。

林淑芳指出，過去在花蓮慈濟醫學中心擔任主治醫師時，結識師大美術系教授胡朝景，曾學習1年素描及油畫，老師經常提醒畫畫就是要放鬆，她在畫畫的過程，試著把外務都放下，全心投入描繪，有平心靜氣的功能。

身為眼科醫師，林淑芳說，眼睛構造精密而複雜，而繪畫也是如此，她認為學習畫畫有助於醫師診療與病歷紀錄的呈現，尤其是視網膜專科，在視網膜精細的手術後，各種病灶像是出血、結疤、破孔、雷射痕跡等，都有其專門代表的顏色，此外，視網膜剝離的範圍、破孔的形狀跟位置、牽扯性增生的組織，都需要仔細描繪，「如果破孔在3點鐘位置，就不能畫在2點半」，手術紀錄宛如一張五彩斑斕、立體的畫布。

中秋節 醫師 卡通

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