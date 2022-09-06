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周末才剛吃過海鮮粥 陳吉仲：海鮮是台灣文化的一種
藝人楊丞琳在大陸節目上提及小時因家境困難，在台灣沒吃過甚麼海鮮，引起外界討論；農委會主委陳吉仲表示，台灣是海洋國家，遠洋漁業遍巡5大洋，各地都有海鮮麵、海鮮粥，大家都負擔地起；海鮮是台灣文化的一種，如果可以讓未體驗過台灣文化的人了解，我國食魚教育就成功了。
陳吉仲說，他周日才吃過海鮮粥，台灣各地都有消費者負擔的起的海鮮麵、海鮮粥，台灣遠洋漁業遍巡5大洋，我國抓了多少多少秋刀魚、鮪魚、魷魚等，今年中秋節大家烤肉烤什麼，除了烤秋刀魚，今年還會烤更多石斑魚。
陳吉仲表示，台灣水產養殖技術很進步，台灣是草蝦王國，從蝦、石斑、午仔魚、虱目魚，產量很豐富如果沒有虱目魚，怎麼會有台南文化，烏魚子也是大家送禮選擇，他說，台灣是海洋國家。
陳吉仲表示，海鮮已經是台灣文化的一種，在台灣吃海鮮是很平常的事，任何店面都有海鮮，像是澎湖小卷、透抽等就有10多種，他說，這也代表我國食農教育要再多加把勁，目標是讓未體驗過台灣文化(海鮮)的人了解到食魚教育就成功了。
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