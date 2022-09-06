體重破百公斤少婦減5公斤傳喜訊 管理師點出受孕關鍵

COVID-19疫情持續兩年，衛福部彰化醫院健康生活養成班今年沒開班，現有學員只要遵守「班規」都沒復胖，其中吳姓學員體重129.8公斤減至124.5公斤，雖然只減5公斤但傳出成功懷孕的喜訊，她和丈夫開心到不行。

彰化醫院健康生活養成班俗稱減重班，開辦邁入第六年。個管師追蹤學員表現，發現只要保持良好的飲食習慣者都「沒胖回來」，由於成效卓著，減重班「聲名遠播」，順應民眾要求，今年10月5日開課。

個管師蕭怡君今天說，55歲周姓學員174公分、參加減重班時的體重97.6公斤，有脂肪肝炎和高血壓，醫師希望他減重，所以周姓學員按照上課指導的飲食原則，1個月約減重10公斤，3個月減重22公斤，肝臟和高血壓都正常。周姓學員表示，過去一年他也沒節食，只是照著每餐吃蛋白質、蔬菜、優質澱粉類等順序，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」。

周姓學員又表示，過去一年每周至少1天蔬食，偶而也會吃大餐，但很快調整回原來飲食方法，所以體重維持73至75公斤，已經沒吃降血壓藥，健檢血壓等各種健康指數正常，神清氣爽。

吳姓學員去年參加減重班，體重129.8公斤，按照健康飲食指導原則吃東西，體重減至124.5公斤，雖然只減5公斤但傳出懷孕喜訊。她說，結婚6年一直準備迎接新生命，所以服用中藥調理身體，肚子卻動靜，朋友建議減一點體重或許增加懷孕機率，所以她參加減重班和學習低GI飲食、地中海飲食的作法，不但身體狀況變好也如願懷孕。

同時具備諮商心理師、健康體重管理師身分的講師蘇琮祺強調，課程不是著重減重，而是著重養成飲食習慣，只要好的飲食方式在身體循環，自然可以減重和能健康，所以他採用心理學，讓重複減重失敗的人突破心理障礙，在減重中得到快樂，願意養成良好飲食習慣，至於吳姓學員受孕應該不是特定飲食方式促成，而是改變飲食內容物使身體運作健康才順利懷孕。