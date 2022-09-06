全家便利商店搶攻宅配商機！推創新物流服務「宅家取」

近年受疫情影響，電商、網購需求大幅成長，根據統計，宅配遞送服務業2021年商機逼近30億元。瞄準宅配市場，全家便利商店以4,000個據點、店到店物流、攜手foodpanda旗下快商務服務pandago為利基點，首創全新宅配服務「宅家取」，消費者只要到全家便利商店FamiPort選用「宅家取」服務並輸入收件地址，待包裹送達鄰近店舖、收件者收到簡訊通知後，於24小時內即可隨時透過簡訊連結啟動pandago配送服務，最快30分鐘就可在家收到包裹。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，全家便利商店店到店與宅配服務近年以1～2成速度成長，顯見包裹寄取需求持續上揚，但傳統宅配仍有不少服務上的缺口，例如假日無配送、無管理員的收件者需配合不確定的宅配時間於家中坐等。全家便利商店此次運用超過4000間密集據點、24小時營業、店到店物流優勢，再結合pandago快商務24小時配送、營運範圍廣及最大即時物流車隊等特色，推出便利商店首創的「宅家取」服務，為消費者打造寄取最便利、收件最彈性、運費最划算的全新宅配模式。

全家便利商店「宅家取」主要特色，在於將包裹店到店、宅配模式相互結合，並攜手pandago即時24小時配送，幫助收件方可指定時段、30分鐘從店舖配送到家。以中秋送禮為例，使用「宅家取」寄送禮盒予親友時，寄送方可隨時到店寄件，均一運費較傳統宅配服務划算；包裹到店後，親友可於1天內任何時段透過簡訊啟動配送服務，不分平假日、30分鐘內在家就可收到，過程中還能透過系統即時追蹤貨態，不必外出到店取貨，更不怕宅配來了人卻不在家。

「宅家取」包裹配送服務若24小時內未點擊簡訊啟動pandago外送夥伴配送，系統將於晚間6點至9點自動啟動配送，貼心避開日間上班時段；收件人若不便收件，則會於收件地址鄰近店舖保留3天，收件人可在期間內隨時到店取貨；10月31日前台灣全島運費不分區域、材積限制內首波均一優惠價109元（原價145元），提供彈性且符合消費者需求的宅配服務。

歡慶「宅家取」服務上線，除了10月31日前可享全台不分地區均一價、運費優惠價109元之外，9月7日至9月20日成功完成寄件，即可獲得全家便利商店購物金30元（限量10,000組）；9月9日至9月11再日加碼贈送foodpanda 100元優惠碼，不分新舊戶、消費滿額499元即可折抵100元（限量3,000組）。