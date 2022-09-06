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醫院看護外包品質低 應增訓長照專員

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「醫院的看護居然外包給人力派遣公司，衛福部需要調查清楚並改善！」民眾黨立委蔡壁如6日召開記者會，質疑竹北榮總外包的看護並不具有長照員資格，導致陳情人趙曉音的父親疑似因照護疏失而過世。蔡壁如呼籲竹北榮總與衛福部要說明清楚，並檢討疫情以來長照不足的狀況，以訓練中高齡長照員替補。

外包非長照專業

陳情民眾趙曉音指出，他的父親8月19日入住竹北榮總醫院，22日因自病床上重摔落地，導致顱內出血傷重不治去世，但照理來說有看護不應該發生這樣的事，因此透過委任律師裘佩恩調查發現，竹北榮總委託外包的「庭華看護中心」，實際上是「庭華有限公司」，從事的是人力派遣，並非長照專業。

「人力派遣的公司居然可以外包醫院長照，非常誇張！」趙曉音在現場激動的哭說，此公司在竹北榮總資料中持續都是「限制性招標」，她原本要找庭華有限公司查核，但公司聯絡人居然說公司沒有地址，連在榮總登記的「庭華看護中心」在網路上都找不到資料。

增加中高齡長照培訓

另外，該公司聯絡人居然連肇事的看護名字都不清楚。她質疑其中恐有違法事宜，未來將提出民刑事告訴，並呼籲衛福部要改善外包廠商的品質並進行積極控管，蔡壁如也要求衛福部與竹北榮總說清楚。

蔡壁如希望衛福部重視目前看護因疫情人力不足，產生照護品質低落的狀況，不要讓趙家悲劇再次重演。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠補充，政府雖號稱制定大量長照預算，但受到疫情、少子化影響，目前專業長照人力顯然不足，她建議政府應鼓勵中高齡就業者投入長照工作，並提供專業訓練。

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長照 榮總 看護

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