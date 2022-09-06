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中秋吃烤肉一餐增2千卡 國健署籲改吃柚子增添膳食纖維

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署今舉辦「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會。記者許政榆／攝影

中秋佳節將至，許多人喜歡烤肉歡度，但國民健康署提醒，吃一餐烤肉不只影響環保，還攝取2000卡熱量，得爬7次101大樓才能消耗，為鼓勵國人吃得營養健康，邀請民眾改吃柚子，補充豐富膳食纖維，另外也能將柚子入菜，健康輕食不負擔。

根據國健署調查，18到64歲國人六大類食物攝取現況，發現國人攝取豆魚蛋肉類超過、乳品、蔬菜、水果、堅果種子類嚴重不足，尤其是蔬菜每日建議攝取份數，與實際攝取份數攝取份數不足3份，水果類則不足2份。

國際研究實證顯示，每日攝取足夠的膳食纖維，能減少15至30%罹患冠狀動脈心臟病、中風、第2型糖尿病及大腸直腸癌的風險，每天攝取約90克的全穀雜糧（約1碗），降低15%罹患高血壓的風險。

國健署副署長賈淑麗表示，相較一餐烤肉增加2000卡，需要爬7次101大樓才可彌補，此外一顆蛋黃酥熱量約250至280卡，吃完後要運動40分鐘才能消耗。建議民眾可以改之同樣應景中秋節的柚子，其富含維生素C、膳食纖維、鉀及多種礦物職等營養素，能促進腸道蠕動。

不過，國健署提醒，罹患如腎臟疾病、正在服用降血壓等藥物之民眾，應遵醫囑避免食用柚子。

今國健署與農糧署、淡水將捷金鬱金香酒店、基隆市新豐愛鄉協會、台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會等，共同舉辦「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會，教導民眾如何運用當令在地及全穀雜糧等食材，闔家一起動手輕鬆做出健康野餐輕食。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，針對文旦柚承銷問題，農委會已推出3項重要措施，包括啟動相當程度的內銷。因為明天就是白露（9月7日），與中秋僅有3天時間較短，銷售時間也較短，希望國內消費大眾不管中秋節前或節後，都可以購買文旦，各通路都有相關優惠。

為善用當令食材，淡水將捷金鬱金香酒店運用國產柚子特性，研發柚香沙拉、柚香五股米堡等一系列菜餚，不僅膳食纖維含量高，更能多元攝取蔬菜和全穀雜糧獲取各種營養素，以一份柚香五穀米堡為例，膳食纖維約含7.1克，可達成人一日所需四分之一。

基隆市新豐愛鄉協會自創「金月麻醬涼麵」，採用富含鉀離子的山藥做成手工山藥麵條，搭配紅蘿蔔、小黃瓜、蛋皮、雞胸肉絲等，加上堅果種子所製醬料，營養又清爽。

台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會，長期辦理長者健康促進課程，其中設計以南瓜泥及豌豆仁取代部分麵粉，調整月餅軟硬度，不但讓長者好入口，而且熱量低，還能攝取維生素A、β-胡蘿蔔素及膳食纖維等營養素。

國產柚子可用來入菜、泡茶、手繪及製作清潔用品等，國民健康署邀請大家發揮創意，參與「中秋愛柚味」活動，在活動期間（111年9月6日至9月30日）上傳柚子三連拍或柚子創意料理至國民健康署臉書，就有機會獲得好禮（https://zh-tw.facebook.com/hpagov/）。

「柚香五穀米堡」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「柚香五穀米堡」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「柚香奶酪」（蛋奶素）建議食譜。圖／國民健康署提供
「柚香奶酪」（蛋奶素）建議食譜。圖／國民健康署提供
「柚香沙拉」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「柚香沙拉」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「檸檬鮮果柚子茶」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「檸檬鮮果柚子茶」（素食）建議食譜。圖／國民健康署提供
「金月麻醬涼麵」（葷素即可）建議食譜。圖／國民健康署提供
「金月麻醬涼麵」（葷素即可）建議食譜。圖／國民健康署提供
國健署今舉辦「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會。記者許政榆／攝影
國健署今舉辦「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會。記者許政榆／攝影

中秋節 國健署 烤肉

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