快訊

明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

疫情升溫！次世代疫苗開放「兩階段接種」施打對象曝光

林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋節搶客！ 國光客運購票搭車 有機會獲贈防疫小物

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國光客運表示，中秋四天(8日至11日)疏運期間，卅六條中、長程與國五路線平均85折優惠，凡購買七條指定長程路線車票或回數票一本20張，還可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。圖／國光客運提供
國光客運表示，中秋四天(8日至11日)疏運期間，卅六條中、長程與國五路線平均85折優惠，凡購買七條指定長程路線車票或回數票一本20張，還可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。圖／國光客運提供

中秋連假將屆，為了搶客，國光客運表示，中秋四天(8日至11日)疏運期間，卅六條中、長程與國五路線平均85折優惠，凡購買七條指定長程路線車票或回數票一本20張，還可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。

根據國光客運統計，連假前一天（8日）與最後一天（11日）尖峰時段預售約近六成。為方便民眾搭車，台北往返台中與嘉義等熱門路線班距縮短至30分鐘內，另外也會視乘客排隊狀況機動增派班次，

國光客運表示，85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運表示，中秋四天疏運期間，凡購買1834台北嘉義線、1837台北台南線、1838台北高雄線、1839 台北屏東線、1862桃園高雄縣、1806基隆南投線以及1833台北日月潭等七條長程路線，單張票價折扣後399元以上，贈送隨身卡片式噴霧瓶一隻；回數票在原本促銷方案買20張送6張外，再加碼回饋贈送噴霧瓶一隻。

國光客運 嘉義 中秋

延伸閱讀

開雪隧不再無聊！秋節試辦彩色情境燈 防疲勞駕駛

療癒系紓壓小物 台東場開發水生蕨類無菌水草瓶

高雄防疫記者會熟面孔潘炤穎 升官副局長質詢初登場

北海岸地區長輩好幸福 各界贈送秋節禮

相關新聞

明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

2023年有10天年假，準備策畫出國去玩？各國採取邊境管制及入境後檢疫措施又是如何？今周刊特別整理主要國家規定，由於各國入出境規定依據疫情狀況時有變動，倘有未及更新者，相關資訊仍應以各國主管機關公布為準。

對流雲系旺盛 南台灣8縣市大雨特報

對流雲系旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天南投、雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中秋連假賞月指數曝光 西半部機率最高 周日恐變天

中秋連假將屆，不少民眾都關心今年中秋節是否有機會看到月亮。氣象局表示，中秋連假，也就是本周五、六、下周日，各地天氣都很不...

阿堂魚肚粥260元引熱議 其他業者：其實最近魚價下跌

台南知名小吃阿堂鹹粥一碗魚肚粥從200元漲價至260元，引發關注，不僅網友狂刷一星負評，還有網友在PTT爆料，「要才有發...

蘋果日報自認「仍屬存續」 拒向文化部提個資保護措施

為保護個人資料安全，文化部於8月24日發函要求台灣蘋果日報於10日內，訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處...

高危險群一旦罹患流感併發症 將會影響這5大系統

流感高危險族群一旦感染流感病毒之後，容易引起肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重繼發性感染或神經系統疾病等，甚至是嚴重的併發症，如呼吸衰竭或敗血症，導致死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。