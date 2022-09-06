秋節搶客！ 國光客運購票搭車 有機會獲贈防疫小物

2023年有10天年假，準備策畫出國去玩？各國採取邊境管制及入境後檢疫措施又是如何？今周刊特別整理主要國家規定，由於各國入出境規定依據疫情狀況時有變動，倘有未及更新者，相關資訊仍應以各國主管機關公布為準。

2022-09-06 11:37