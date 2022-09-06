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秋節搶客！ 國光客運購票搭車 有機會獲贈防疫小物
中秋連假將屆，為了搶客，國光客運表示，中秋四天(8日至11日)疏運期間，卅六條中、長程與國五路線平均85折優惠，凡購買七條指定長程路線車票或回數票一本20張，還可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。
根據國光客運統計，連假前一天（8日）與最後一天（11日）尖峰時段預售約近六成。為方便民眾搭車，台北往返台中與嘉義等熱門路線班距縮短至30分鐘內，另外也會視乘客排隊狀況機動增派班次，
國光客運表示，85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。
國光客運表示，中秋四天疏運期間，凡購買1834台北嘉義線、1837台北台南線、1838台北高雄線、1839 台北屏東線、1862桃園高雄縣、1806基隆南投線以及1833台北日月潭等七條長程路線，單張票價折扣後399元以上，贈送隨身卡片式噴霧瓶一隻；回數票在原本促銷方案買20張送6張外，再加碼回饋贈送噴霧瓶一隻。
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