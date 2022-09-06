開學了！新學期怎麼省錢？15招教大學生享受新生活

開學季來臨，搬宿舍、買課本……林林總總的花費都讓學生荷包吃緊。國外有專家為了大學生列出「新生必備的15個妙招」，讓學生不只可以好好念書，也能善用金錢，享受大學生活。

《鏡報》（Mirror）邀請消費專家巴納斯（Mitch Barnes）撰稿，列出15個省錢享樂妙招，要讓大學生享受生活不透支。

1. 在家先喝一點小酒

升上大學之後，夜生活是一定要有的。不過去夜店或酒吧一杯酒就要價不菲。專家建議出門趴踢前就可以先喝一點小酒，甚至可以和朋友玩一些遊戲，讓夜晚更精彩，也能省下額外的酒錢。

2. 善用Happy Hour優惠

不少酒吧或餐廳都會有所謂的Happy Hour，可能是在一個時段內酒精喝到飽，或是有買一送一等活動，善用這些優惠能幫你的荷包省下一筆開銷。

3. 晉升「乞丐超人」

各大超商為了不浪費食物，都推出特價時段促銷即期品，不少學生就在網路上分享，自己會在這些時段成為「乞丐超人」，進行搶救荷包計畫。

4. 善用學生折扣

不少應用軟體或商家都有推出學生折扣。像是Apple就推出知名的BTS（Back to School）學生優惠，讓學生和教職員可以以優惠價格買到商品。

5. 用信封整理預算

將不同的開銷分類，像是飲食、購物、交通……等。在信封外面寫上該信封的金錢用途，每次花錢時只從特定信封拿錢，就可避免花費超出預算。

6. 善用外送優惠折扣碼

各大外送平台都會不定期推出折扣碼，像是近期麥當勞就推出10塊雞塊買一送一的優惠，讓你不只能吃飽還省下不少餐費。

其他幾點還有：利用銀行存錢罐分類管帳、搭車用月票或折扣、找一份打工、趁優惠時囤放食材或民生用品、去學校的健身房省錢、用免費或有學生折扣的串流平台、以及少搭計程車。最後專家也提醒學生進入學校後，衣錠還是要學習理財，避免透支。