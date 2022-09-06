高雄新增首例本土登革熱確診 啟動疫調噴藥緊急防治

高雄市今天新增今年首例本土登革熱確診個案，為今年國內第三例，也是高雄從2019月10月後首例本土登革熱個案。衛生局表示，個案為前鎮區60多歲男性，獨居，無同住接觸者，近期無出國史。

衛生局副局長潘炤穎指出，確診個案8月29日開始出現發燒、頭痛、全身酸痛、四肢骨頭痛、噁心嘔吐、食慾不振等症狀，至診所就醫，因症狀未緩解，31日至醫院急診。9月5日醫師通報疑似登革熱， 經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性、IgM陽性、IgG陰性，綜合檢驗結果確診登革熱，血清分型第一型（DENV1)。

確診個案平日活動地以住家為主，每日上午住家附近的早午餐用餐，中午及晚上在住家附近餐館用餐，每日下午至鄰近學校外圍運動，偶爾至鄰近市場買菜。因為近期未與入境人士接觸，為釐清感染來源，衛生局連夜啟動活動地疫調及擴大採檢，截至目前採檢86人，快篩均陰性，也針對當地自8月1日起東南亞高風險地區在宅居家檢疫對象97人，再釐清可能的傳染鏈風險。

高市府防疫團隊與區級指揮中心接獲通報第一時間，已前往個案居住地、活動地執行社區疫情調查、病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。今天召開區級前進指揮中心會議，並依據登革熱防疫標準作業執行家戶噴藥暨地毯式孳生源檢查，針對個案可能感染地點周邊400公尺範圍，進行區塊式、地毯式孳生源巡檢及滅蚊。

潘炤穎表示，登革熱為環境病，傳播方式為從國外入境者感染病毒，被環境中分布的病媒蚊叮咬之後，再透過叮咬其他人而傳染到社區。高雄近日受颱風影響有強降雨，社區或住宅積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，特別是埃及斑蚊。如果經衛生及環保單位查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法告發。