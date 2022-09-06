高雄新增首例本土登革熱確診 啟動疫調噴藥緊急防治
高雄市今天新增今年首例本土登革熱確診個案，為今年國內第三例，也是高雄從2019月10月後首例本土登革熱個案。衛生局表示，個案為前鎮區60多歲男性，獨居，無同住接觸者，近期無出國史。
衛生局副局長潘炤穎指出，確診個案8月29日開始出現發燒、頭痛、全身酸痛、四肢骨頭痛、噁心嘔吐、食慾不振等症狀，至診所就醫，因症狀未緩解，31日至醫院急診。9月5日醫師通報疑似登革熱， 經採檢NS1快篩陽性、PCR陽性、IgM陽性、IgG陰性，綜合檢驗結果確診登革熱，血清分型第一型（DENV1)。
確診個案平日活動地以住家為主，每日上午住家附近的早午餐用餐，中午及晚上在住家附近餐館用餐，每日下午至鄰近學校外圍運動，偶爾至鄰近市場買菜。因為近期未與入境人士接觸，為釐清感染來源，衛生局連夜啟動活動地疫調及擴大採檢，截至目前採檢86人，快篩均陰性，也針對當地自8月1日起東南亞高風險地區在宅居家檢疫對象97人，再釐清可能的傳染鏈風險。
高市府防疫團隊與區級指揮中心接獲通報第一時間，已前往個案居住地、活動地執行社區疫情調查、病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。今天召開區級前進指揮中心會議，並依據登革熱防疫標準作業執行家戶噴藥暨地毯式孳生源檢查，針對個案可能感染地點周邊400公尺範圍，進行區塊式、地毯式孳生源巡檢及滅蚊。
潘炤穎表示，登革熱為環境病，傳播方式為從國外入境者感染病毒，被環境中分布的病媒蚊叮咬之後，再透過叮咬其他人而傳染到社區。高雄近日受颱風影響有強降雨，社區或住宅積水容器若未即時清理，易造成病媒蚊孳生，特別是埃及斑蚊。如果經衛生及環保單位查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法告發。
陳其邁指出，東南亞地區近年在東南亞地區如新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓等國，登革熱仍舊常態性流行未有間斷。高雄今年已發現2例境外移入個案，入境居家檢疫者若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫並主動告知活動史。醫療院所如遇有疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言