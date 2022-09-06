中秋連假出遊 搭台灣好行4人同行有優惠

為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，花蓮監理站表示，在中秋連假期間出遊，凡購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票，或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享往返宜蘭、花蓮及台東地區國道客運路線4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵200元票價優惠。

另外，民眾搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持租車憑證正本及客運去程與回程票證，可於回程時至客運業者櫃台請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元），但租車優惠與4人同行1人免費不可併用。

中秋3天連續假期將至，警方預期花蓮湧入車潮，研擬各項交通管制計畫疏導交通，新城警分局針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線公路及七星潭風景區各重要路段、路口，編排定點崗哨與機車巡邏疏導。

今年中秋連假為9月9日至11日，新城警分局分局長林育旺指示員警落實勤務執行，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

中秋連假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳—崇德段），9月9日上午5點至下午5點、9月10日上午7點至下午1點、9月11日中午12點至晚上6點，禁止21公噸以上大貨車雙向通行，希望藉由管制紓解尖峰時段車流。

交通部公路總局規畫，於蘇澳地區及崇德地區，尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時在蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及客運行駛蘇花改路肩，減少停等時間及避免塞車。