最常見兒癌「急性淋巴性白血病」8大症狀家長必須記

台灣每年約有500名兒童被診斷出癌症，其中每4個1個就有急性淋巴性白血病(簡稱pALL)。成立40年的台灣兒童癌症基金會今起在國立台灣科學教育館舉辦圖文展，提醒家長注意8大症狀，若能及早就診，現在平均治癒率達8成，今年4月起台灣也核准細胞免疫治療，可治癒1、2成病情復發難治的孩子。兒癌衛教大使、新手爸爸黃子佼特別到場表示支持，鼓勵闔家來看展，他說「家長對各種狀況都有警戒心是好事！遇到問題就勇往直前面對，相較之下沒睡飽都算小事了！」

兒童癌症基金會執行長、和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科醫師陳博文表示，pALL好發於1到5歲幼兒，發病高峰在2到3歲，「我自己就有兩個孫子在這年齡，可想見若孩子罹癌，對家庭衝擊有多大。」pALL的孩子骨髓不正常，製造出生長快速的異常細胞，導致正常白血球、紅血球、血小板減少，也會侵犯淋巴組織，導致孩子出現常見的8大症狀。

陳博文指出，紅血球減少會導致「蒼白疲勞虛弱」，癌細胞侵犯淋巴組織會導致「淋巴結出現觸壓無痛感的腫塊」，白血球及免疫系統異常可能導致「莫名發燒」，血小板減少會導致容易「瘀青和血流不止」。

陳博文提醒，平常感冒時腋下和鼠蹊部可能會有一、兩公分的小腫塊，壓了會痛，但pALL的淋巴結腫塊不同，不但明顯比較大顆，壓了也不會痛。

此外，疾病可能侵犯皮膚，導致「皮膚紅疹」，可能侵犯肝臟、脾臟、腸胃道淋巴結，所以孩子可能會「腹漲腹痛」、「食慾不佳」。骨髓中有不正常的淋巴細胞，也會導致「骨骼或關節疼痛」，醫師觸診可能會壓小腿脛骨、胸骨，病童可能一壓就會痛。

上述8大症狀出現時，陳博文建議家長可帶孩子找小兒科或血液腫瘤科醫師做進一步診察和檢查。現在家長警覺性高，如果醫師夠細心，通常發病後3、4個月內就能診斷出來，治癒率也已經從40年前的30%提高到80％以上。但要是遲遲沒有就醫接受治療，pALL病情惡化很快，孩子可能只是用力排便就會造成腦出血，發病6到9個月就可能會不幸逝世。

台大醫院小兒血液腫瘤科醫師、兒童癌症基金會副執行長周獻堂表示，pALL目前有化療、標靶治療、異體幹細胞移植、細胞免疫治療四種療法，大約有8成病童可以治癒，但仍有1到2成孩子對化療治療反應不好，需要嘗試異體幹細胞移植。

周獻堂說，移植關關難過，任何一個環節出錯都可能導致功虧一簣，治療期間病童和家長心情就像坐雲霄飛車一樣，從移植前找到配對者就不容易，移植中要打高劑量化療、接受放射治療殺滅癌細胞，可能導致少數孩子痊癒後出現次發性的癌症。移植後也要常年服用免疫抑制劑，需要時時刻刻注意避免感染，生活受到限制，這些都是目前異體幹細胞移植所面臨的瓶頸。

周獻堂表示，現在最新的治療突破是「細胞免疫治療」，美國10年前臨床試驗階段就成功治癒一名女童，至今沒有復發，台灣今年通過藥證之後，正式進入可治癒難治pALL病童的新時代，也已有成功首例。此治療費用高達數百萬以上，對病人負擔不小，目前藥廠已經向健保提出申請，希望健保能給付於成人及兒童的「急性淋巴性白血病」以及「瀰漫性B細胞淋巴瘤」。

陳博文表示，依循pALL治療指引，台灣各地治癒率都已經與歐美並駕齊驅，超過8成，但現行各種療法都有部分藥物尚無健保給付，讓家長不僅要煩惱孩子的生活照顧、學業，也常面臨經濟壓力。基金會持續透過小額捐款來幫助台灣癌症兒童家庭，有相關補助方案可申請，每人每年最多補助100萬元，有需要的家長可上網查詢或來電諮詢。