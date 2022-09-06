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中秋烤肉熱量驚人 國健署推創意輕食鼓勵踏青

中央社／ 台北6日電

中秋節將屆，烤肉活動受歡迎，搭配應景蛋黃酥、當令柚子，一餐熱量驚人高達2000大卡，要爬7次台北101大樓才能消耗。國健署運用在地食材推出創意野餐輕食，鼓勵踏青慶團圓。

中秋節連續假期9月9日至11日登場，衛生福利部國民健康署今天上午舉行「中秋野餐趣 幸福柚健康」記者會，邀農糧署、飯店主廚、民間團體等單位，示範如何運用當令在地及全穀雜糧等食材，闔家一起動手輕鬆做出健康輕食。

國民健康署社區健康組組長羅素英指出，根據調查，2017年至2020年間18歲到64歲國人6大類食物攝取現況，發現豆魚蛋肉類超過，乳品、蔬菜、水果、堅果種子類則是嚴重不足。

羅素英表示，把握中秋營養4要訣，可以減少身體負擔，首先是輕食環保愛地球，多吃原態、當季食材，並以簡單方式烹調、減少燒烤，另外就是健康替換巧搭配，均衡攝取6大類食材，搭配無糖茶或白開水，再來月餅分小塊與家人享用，一起到戶外走走幫助消化。

國健署推出「中秋野餐趣 幸福柚健康」食譜卡，以柚子入菜，包括柚香沙拉、柚香五穀米堡、柚香奶酪、檸檬鮮果柚子茶等。

國健署副署長賈淑麗會後接受媒體聯訪表示，不少民眾期待中秋節團聚，今年跟農糧署合作，推出柚子大餐，預計這次中秋節連假期間天氣不錯，適合到郊外走走，希望減少烤肉行為。

賈淑麗表示，吃一次烤肉加上月餅、柚子，熱量高達2000卡，要走7次101大樓才能消耗，盼能鼓勵用輕食取代烤肉，而柚子富含膳食纖維等營養，可降低慢性病發生，這次推出健康輕食，幫助大家身體健康。

中秋節 烤肉 野餐

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