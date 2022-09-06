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本土登革熱高雄也現踪 前鎮區六旬男二度住院

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
高雄也出現本土病例。圖／聯合報系資料照
高雄也出現本土病例。圖／聯合報系資料照

繼8月18日台中出現今年首例本土登革熱個案後，衛福部疾管署今天公布高雄也出現本土病例，為居住高雄市前鎮區的60歲男性，因為陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛及腹瀉等症狀，分別於8月29日及31日就醫並收治住院，9月5日登革熱NS1快篩陽性，經醫院通報檢驗後確診感染登革熱。目前人還在住院觀察中。

疾管署副署長莊人祥表示，男子近期無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，感染源待釐清。經疫調發現個案住家附近曾於8月15日到8月18日有越南返台的檢疫者，是否有關聯尚待釐清。

為防範疫情擴散，衛生單位也已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

國內今年截至目前累計三例登革熱本土病例，分別為台中市兩例及高雄市一例，另有30例境外移入病例，感染國家分別自越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國、緬甸、宏都拉斯移入。

國際登革熱疫情也在上升，鄰近的東南亞和南亞多國疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期；美洲地區疫情持續，以南美洲巴西逾200萬例報告數為多，已為去年同期2.5倍。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。

此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

登革熱 疫情 高雄市

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