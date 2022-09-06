中國大陸出口凍番茄、雞腿等品項檢出「不得殘留」物

食藥署今公布最新邊境不合格食品，其中出現多項「不得檢出」的殘留物出現在食品當中，包含中國大陸出口的「速凍蕃茄(IQF CHERRY TOMATO)」、「番茄萃取物(TOMATO EXTRACT)」、美國出口「KOCH冷凍雞腿(FROZEN CHICKEN DRUMSTICKS)」全數不合格食品已全數退運或銷毀，未流入市面。

今日公布的邊境不合格食品當中，由「聯夏食品工業股份有限公司」進口的中國的「速凍番茄」檢出殘留農藥克美素0.03 ppm，食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，克美素在台灣的法規中「不得檢出」於果菜類食品當中，違反食品安全衛生管理法第15條，全數4,000公斤速凍番茄依規定退運或銷毀。

由中國大陸出口的「番茄萃取物」同樣檢出不得殘留的防腐劑，進口商為「怡得國際有限公司」，檢出防腐劑對羥苯甲酸0.49 g/kg、對羥苯甲酸乙酯4.618 g/kg、對羥苯甲酸丙酯0.006 g/kg，總重量5公斤。

陳慶裕說明，萃取物屬於加工品，防腐劑是准許使用的，但僅針對豆皮、豆干、醬油、醋、碳酸飲料、鮮果果菜外皮上，由於他是萃取物，並不在准許範圍內，因此全數依規退運或銷毀。

美國出口的「冷凍雞腿」，檢出硝基砆喃代謝物(SC)Semicarbazide 2 ppb，進口商為「強匠冷凍食品股份有限公司」，進口總量高達77,535公斤。陳慶裕說明，硝基砆喃代謝物屬於動物用藥，依照台灣動物用藥殘留標準，同樣不在表列品項中，因此是「不得檢出」的殘留物。

另外，韓國出口的「炸醬年糕醬(JJAJANG TTEOKBOKKI SAUCE)」也出現在本次的不合格食品中，為「馥聖實業有限公司」進口，總量600公斤。檢出防腐劑對羥苯甲酸乙酯0.091 g/kg，依業者說明文件其添加於酸水解醬油(醬油之使用比例佔產品整體6%)，經換算對羥苯甲酸乙酯於醬油之濃度為1.517 g/kg。

陳慶裕表示，食藥署抽查時在炸醬年糕醬檢出多項防腐劑，因此請業者在行說明，在他們提供的文件中得知，醬料中所添加的醬油有使用防腐劑，台灣法規是允許使用，但每公斤僅能殘留0.25公克，明顯超標6倍以上。