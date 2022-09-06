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中秋連假賞月指數曝光 西半部機率最高 周日恐變天

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，中秋連假，也就是本周五、六、下周日，各地天氣都很不錯，屬於晴到多雲的天氣，中南部要小心午後雷陣雨。圖／氣象局提供
氣象局表示，中秋連假，也就是本周五、六、下周日，各地天氣都很不錯，屬於晴到多雲的天氣，中南部要小心午後雷陣雨。圖／氣象局提供

中秋連假將屆，不少民眾都關心今年中秋節是否有機會看到月亮。氣象局表示，中秋連假，也就是本周五、六、下周日，各地天氣都很不錯，屬於晴到多雲的天氣，所以賞月機率很高，不過花蓮、台東偶爾雲量會稍微多一點，因此就賞月指數來高，西半部會高於東半部地區。

至於離島的部分，氣象局表示，離島整體的賞月機率也不錯，只是馬祖地區雲量會稍微多一點，但中秋節，也就是周六晚間，還是可以看得到月亮，金門、澎湖的賞月機率也不錯，反倒是綠島、蘭嶼和花東一樣，雲量都會稍微多一點。

氣象局也提到，今明兩天受到微弱東北風影響，北部、東半部天氣稍微有點涼意，北台灣、宜蘭高溫約27至30度，中南部、東南部30度至31度；此外，各地都容易出現局部短暫陣雨，甚至是雷雨，尤其中南部、山區，今天午後可能會有大雨，甚至是豪雨機率發生，迎風面的基隆北海岸、東北部、宜蘭等地則要小心大雨。

氣象局表示，中秋連假前兩天，各地天氣都不錯，屬於晴到多雲的天氣型態，不過中南部可能午後有局部雷陣雨。

氣象局表示，周日，也就是11日開始，受到台灣東邊低壓帶所帶來的東北風場影響，台灣環境場會偏微弱東北風，迎風面的北部、東北部雲量增多，且會有局部雨勢，中南部山區、進山區則要小心午後雷陣雨，至於這波是否會有涼空氣下來，還要再觀察。

氣象局也提到，目前太平洋洋面上，也就是台灣東邊、日本南方海面有一個熱帶擾動，強度增強時間點落在中秋節後，也就是12日至15日間，是否會形成今年第12號颱風「梅花」，又是否會撲台，目前各國預測分歧都很大，氣象局會再持續觀察。

中秋節 氣象局

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