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阿堂魚肚粥260元引熱議 其他業者：其實最近魚價下跌

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南知名的阿堂鹹粥近期漲價引發討論。圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書
台南知名的阿堂鹹粥近期漲價引發討論。圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書

台南知名小吃阿堂鹹粥一碗魚肚粥從200元漲價至260元，引發關注，不僅網友狂刷一星負評，還有網友在PTT爆料，「要才有發票」，業者回應主要是原物料漲價，但台南其他的虱目魚業者表示「虱目魚漲價是前一陣子的事了，最近價格已跌下來」。

而國稅局對於阿堂可能涉及漏開發票，表示會進行「消費稽查」，也就是由稽查人員實際前往消費，看業者是否有「要才開發票」的情況，但何時要稽查不能透露，「最近這一陣子可能不必查，業者大概不敢不開」。

台南小吃以物美價廉而聞名，但少數觀光客慕名的名店，售價卻是「貴到在地人都不吃」，阿堂魚肚粥去年底一碗從180元漲到200元，就一度引發話題，相隔9個月，最近一口氣又漲到260元，漲幅驚人，不僅在地人早就「見怪不怪」，連全台各地的網友都不滿，「漲得太誇張了，觀光客都被當盤子」。

但也有網友為店家不平，「怎麼沒有人嫌鼎泰豐貴、東西好吃就是貴啊」、「雖然賣的貴，但是人家用料實在啊」。

台南市另一家知名的虱目魚店「七海魚皮」業者表示，「虱目魚近期的價格確實很驚人」，表示一斤去年大約50多元，從今年2月以來，受到飼料與人工漲價等因素影響，一路漲到7月最高峰82元，但從8月起一點一點下降，現在已降到70元，預計會持續再降，到冬天再漲。

七海老闆陳勝樂表示，受到這一波價格上漲影響，市區的虱目魚餐飲業者在3、4月都有漲價，每份魚肚漲5、10元不等，七海則是拖到6月才漲，一碗魚肚湯從90漲到110元，不過目前原料價格已經下來，業者相對經營壓力減小很多。

而對於阿堂一口氣漲60元，陳勝樂笑著說「他們都是賣觀光客啦」，像七海以在地人消費居多，如果漲60元會被罵死，但他認為阿堂雖然很敢漲，「全台灣大概他最敢」，但相對用料也很足。

國稅局南區分局則表示，依規定每月營業額20萬元以上就要開發票，但台南很多餐飲業者都是小吃，符合營業性質「特殊營業人」規定，也就是賣湯湯水水不方便開發票，即使超過20萬元，也可以免用發票，國稅局會依照估計的營業額來計算每月的營業稅，例如估計為80萬元，每月要繳1%營業稅為8000元。

國稅局表示，市區裡有些生意比較好的小吃，如果有在使用點餐機，顯示開發票應該很方便，國稅局大多都會核定一定要開發票，但對於業者如果漏開、要才開，確實處理困難，主要是如果漏開200元，實際上要補的稅很少，只有2元，而如果要開罰單，又符合「小額不罰」的原則，但稽查人員會採用消費稽查的方式，不定期直接消費、看業者是否有開罰單，如果一年被3次，依規定可罰停業7到14天，之前因為疫情，國稅局消費稽查的次數較少，最近都已陸續恢復稽查。

發票 台南

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