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黑面琵鷺、鹽山融入設計 嶄新七股雷達站11月啟用

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
嶄新的七股雷達站以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的設計意象，11月將正式啟用。圖／中央氣象局
嶄新的七股雷達站以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的設計意象，11月將正式啟用。圖／中央氣象局

交通部中央氣象局今日表示，七股氣象雷達站自2002年開始觀測作業，迄今已運作20年，對颱風、梅雨等劇烈天氣系統的監測、分析與預報作業提供不可或缺的資料；新七股雷達站於2019年7月動土，即將於11月啟用，屆時嶄新的七股雷達站也將成為新地標。

七股氣象雷達站運作已20年，但據了解，過去居民和環團曾多次抗爭電磁波危害，經過多方協調，新七股雷達站在舊站1公里外奠基，期間還曾因黑面琵鷺生態停工、也因疫情影響造成工期延宕，如今終告落成，未來將成為涵蓋西半部到大陸沿海，有助颱風、梅雨預報的「台灣之眼」。

氣象局說明，承蒙台南市政府、經濟部水利署第六河川局、營建署台江國家公園管理處、臺南市鹽埕里民及許多團體的協助，讓七股雷達得以在進行設備更新的同時，順利遷移至與地方特色更能融合的新地點。

氣象局也說，嶄新的七股雷達站以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的設計意象，兼融現代災防科技及濕地生態環境的需要，預期日後將成為七股地區的新地標，並提供氣象防災及生態觀測服務，持續為大眾守護家園。

中央氣象局第四組組長秦新龍說明，氣象局長程雷達站除了七股站之外，還有位於新北瑞芳的五分山雷達站、花蓮雷達站以及屏東墾丁雷達站，四座都是使用都卜勒雷達的雷達站，觀測範圍長達460公里，七股站這次將是嶄新的站房搭配全新的雷達，持續扮演觀測雷雨、颱風的關鍵角色。

雷達站 氣象局 颱風

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