中秋出遊夯！ 宜蘭訂房率破五成 台南花東也有4成多

中秋連假將屆，儘管交通部觀光局推出的悠遊國旅住宿補助僅到9月8日，不過仍澆不息民眾出遊意願。根據觀光局統計，截至8月底止，中秋連假前兩天旅宿訂房率平均高達近4成，其中又以宜蘭縣的訂房率51.66％最高，其次是澎湖縣49.17％、苗栗縣48.91％、嘉義縣48.4％、台南市46.17％。

以往每逢連假，宜花東地區往往都是熱門出遊景點，今年宜蘭持續蟬連熱門出遊縣市，花蓮、台東也有高達4成2、4成3左右的訂房率。

至於離島訂房情況則是兩樣情，澎湖雖然維持高人氣，訂房率近五成，不過金門、馬祖的訂房率卻僅有兩成六至三成左右。

此外，都會區的部分，受限於國境未開，再加上悠遊國旅住宿補助用罄，雙北、桃園的訂房率都慘兮兮，其中台北市訂房率更是全台最低，僅23.83％，新北市則有32.03％、桃園28.58％。

觀光局表示，截至9月5日止，「悠遊國旅團體旅遊」共有2365家旅行社，辦理2萬5953團，參團人數44萬8382人，預登金額為7億3014萬餘元。

至於自由行旅客住宿，節制9月5日止，已有9846家業者通過報名，已使用補助房間數約162.5萬房，已使用補助金額約20.9億元。

觀光遊樂業入園優惠部分，觀光局表示，已有124萬2526人次使用入園優惠，申請業者19家，申請金額2億9958萬餘元。