霸氣冠軍茶農匾額成賞鳥平台 迎接秋季限定黃頭鷺大軍
秋季限定生態景觀，嘉義縣梅山鄉太興村「鳳凰穴」生毛樹溪谷「萬鷺朝鳳」，按過往經驗，黃頭鷺大軍閱兵大典，將從明天農曆白露起陸續登場，迎接黃頭鷺觀光遊客商機，阿里山茶業協會理事長林建村，在太興村「阿村師的家」，用10多塊得獎匾額做賞鳥平台桌面，讓遊客邊品茗邊觀賞黃頭鷺大軍閱兵。
黃頭鷺9、10月經太興村，成群鳥兒沿村民口中「鳳凰穴」生毛樹溪谷，飛翔上升、盤旋，像銀龍擺姿搖尾，被譽為「萬鷺朝鳳」，每年吸引大批遊客、鳥友，讓人嘆為觀止，因黃頭鷺不是珍稀保育鳥，學術單位未捕捉繫放調查，過境路線成謎。
黃頭鷺大軍遷徙秀最精彩在太興村，如「閱兵表演」，鳥群隨氣流隊型變化，黃頭鷺為繁殖覓食，從北方大陸、日、韓等地南遷，過境台灣飛往越南、菲國等地過冬，黃頭鷺遷徙路線受氣候雷雨影響，最佳觀察期在農曆節氣白露到寒露之間，每天下午4點至6點。
林建村經營茶園，將住家打造成「阿村師的家」賞鳥平台，面對生毛樹溪谷有180度廣闊賞鳥景觀，林建村參加茶賽獲獎匾額逾百塊，他取出10多塊得獎匾額，做為賞鳥平台桌面，讓遊客邊品茗，邊觀賞黃頭鷺大軍閱兵。
林建村1997年成立「建村高山茶」品牌，2001年參加嘉義縣製茶工會、梅山農會、阿里山生產合作社，舉辦的阿里山茶賽，榮獲金萱組三個特等獎，製茶工會送「三冠王」賀匾，因此贏得「建村三冠王」稱號。
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