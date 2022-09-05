氣候變遷加劇林火 學者：追蹤火燒熱點、加強燃料管理

台灣森林大火次數及受創面積創新高，學者指出，氣候變遷恐加劇林火頻率，台灣森林救火隊專業度沒問題，但有難以克服的地形限制，陡峭高山太多不易救援，應追蹤火燒熱點位置、研究氣候及植被等基本環境資訊、加強燃料管理，才能防範更大的林火危害。

台大森林暨環境資源學系副教授邱祈榮說，氣候變遷影響愈來愈嚴峻，依長期趨勢觀察，森林大火頻率可能會變得更高，需要加強關切及投注更多研究，火的形成有燃料、氧氣、熱源等三個原因，山上不缺氧，植被跟樹木就是燃料，當外來因素導致熱源，一不小心就會出現森林大火。

邱祈榮建議，應事先對山區做不同地點分級、分區，掌握足夠的靜態資訊，例如溫度、濕度等氣候環境條件，或植被、樹種等燃料類型，有充分資訊時，發生林火就可預期該處是否會延燒很多天，並更精確判斷如何營救，避免手忙腳亂。

邱祈榮說，燃料管理也是重要預防手段，可盤點人煙較多的步道或區域，將周遭易引燃的小葉子或針葉全部清除，等於創造「隔離帶」；有時小林火不易被發現，國外會透過衛星影像溫度觀察可能的火燒熱點，再根據地理位置擬訂防治計畫，台灣也應追蹤火燒熱點。

林試所助理研究員潘孝隆說，台灣民眾愛護山林、重視環保及生態保育，不過依照外國觀念來看，林火不見得都是壞事，若能夠「合理的燒」，也是生態過程中的重要因子，低強度林火能讓鄰近植物養分回歸土地，甚至是棲地的復育手段，但外國經驗不一定適合台灣，林試所過去做了很多滅火技術研究，現在也開始研究怎樣的植物容易燃燒、但又容易重生等生態議題。